رئيس وزراء باكستان: مستعدون للتحدث بشأن السلام مع الهند

قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، اليوم الخميس: مستعدون للتحدث بشأن السلام مع الهند ونريد أن نبعث لهم بهذه الرسالة.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات في باكستان، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع الهند على تمديد وقف إطلاق النار.

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

ويأتي ذلك بعد الاشتباكات التي اندلعت بين الجارتين النوويتين واستمرت لمدة 4 أيام تسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وتوسطت الولايات المتحدة الأمريكية بين الهند وباكستان وذلك على خلفية تطور الصراع بين البلدين خشية اندلاع حرب نووية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام آباد ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لوقف إطلاق النار مع الهند.



كما أوضحت أن القوات الباكستانية تتعامل بمسؤولية وضبط النفس رغم انتهاكات الهند في بعض المناطق، مشددة علي ضرورة معالجة أي مشكلات تعوق تنفيذ وقف إطلاق النار عبر التواصل على المستويات المناسبة.

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