بقيمة 1.02 مليار جنيه، صندوق النقد الدولي يمنح باكستان تمويلا جديدا

أعلن صندوق النقد الدولى عن منح تمويل جديد للبنك المركزي الباكستاني اليوم الأربعاء، وذلك في إطار برنامج تسهيل الصندوق.

وكشف بنك الدولة الباكستاني "البنك المركزي" عن حصوله على الشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج.

برنامج تسهيل الصندوق الموسع الحالي

وقال البنك المركزي الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن باكستان حصلت على 760 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 1.02 مليار دولار، كجزء من الدفعة الثانية بموجب اتفاق برنامج تسهيل الصندوق الموسع الحالي.

وأضاف البنك المركزي الباكستاني، أن المبلغ المصروف سيتم تسجيله في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد للأسبوع المنتهي في 16 مايو الحالي.

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