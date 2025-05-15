فوائد اللب السوبر، يقوي المناعة والعظام ويحارب الشيخوخة

فوائد اللب السوبر، اللب السوبر من أنواع اللب الشعبية الشهيرة في مصر وهو يعتبر من أشهر أنواع التسالي التي يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وفوائد اللب السوبر، عديدة لقيمته الغذائية العالية، ولكن يجب تناوله بحذر خاصة لمرضى القولون، كما يفضل تناوله بدون ملح حفاظًا على الصحة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللب السوبر، هو أحد أنواع المسليات الشائعة في العالم العربي، ويتميز بطعمه اللذيذ وسهولة تناوله، وعلى الرغم من أن كثيرين يعتبرونه مجرد وجبة خفيفة للتسلية، فإن الأبحاث والدراسات أثبتت أن للب السوبر فوائد صحية كثيرة تجعله يستحق أن يدرج ضمن النظام الغذائي المتوازن.

القيمة الغذائية للب السوبر

وأضاف السيد، يحتوي اللب السوبر على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، منها، البروتينات والدهون الصحية، والألياف، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والفوسفور، والمنجنيز، وفيتامين E وبعض فيتامينات B (مثل النياسين والثيامين).

فوائد اللب السوبر

فوائد اللب السوبر للصحة

وتابع أن من فوائد اللب السوبر:

الدهون غير المشبعة والمغنيسيوم الموجود في اللب السوبر يساهمان في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

احتواؤه على الزنك وفيتامين E يمنح اللب السوبر قدرة على تعزيز مناعة الجسم، إذ يساهم الزنك في تنشيط الخلايا المناعية ومقاومة العدوى.

الألياف الموجودة في اللب تساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي، وتقي من الإمساك والانتفاخ، كما تدعم صحة القولون.

بفضل احتوائه على البروتينات والدهون الصحية، يعتبر اللب السوبر وجبة خفيفة غنية بالطاقة، مفيدة للرياضيين أو من يمارسون نشاط بدني مكثف.

المغنيسيوم والفوسفور هما عنصران أساسيان في تقوية العظام والأسنان، وتوفرهما في اللب السوبر يجعله مساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

فيتامين E من مضادات الأكسدة القوية، ويساهم في حماية خلايا الجلد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ما يساهم في تأخير علامات التقدم في السن.

تناول اللب السوبر بانتظام يمد الجسم بالعناصر المفيدة لصحة البشرة والشعر، حيث يساهم فى ترطيب البشرة ومنحها نضارة، وتقوية الشعر ومنع تساقطه بسبب احتوائه على الزنك والمغنيسيوم، وتقليل التهابات الجلد بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

فوائد اللب السوبر في الرجيم

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه قد يظن البعض أن اللب السوبر غير مناسب للأنظمة الغذائية، لكنه في الحقيقة مناسب إذا تم تناوله باعتدال، حيث يمنح الشعور بالشبع دون أن يحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية، كما أن الدهون التي يحتويها هي دهون مفيدة.

نصائح عند تناول اللب السوبر

واضاف السيد، يفضل تناول اللب السوبر محمصًا مع ضرورة اختيار اللب غير المملح أو قليل الملح لتقليل الصوديوم، مع الاعتدال في الكمية مهم لتفادي زيادة الوزن، ويخزن في مكان جاف وبارد لتجنب فساد الزيوت الطبيعية فيه، واللب السوبر ليس مجرد وجبة خفيفة للتسلية، بل هو كنز غذائي يحتوي على فوائد متعددة للجسم والعقل، ومع إدراجه بشكل معتدل في نظامك الغذائي، يمكن أن يدعم صحتك العامة بطريقة لذيذة وممتعة.

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