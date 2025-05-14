فوائد التفاح الأحمر، يحمي من سرطان القولون والثدي ويعزز جمال البشرة

فوائد التفاح الأحمر، التفاح الأحمر من أهم أنواع التفاح التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، ورغم ارتفاع ثمنه إلا أنه يزداد الإقبال عليه لمذاقه المميز.

وفوائد التفاح الأحمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن التفاح الأحمر من أكثر الفواكه شعبية واستهلاكا حول العالم، ويتميز بلونه الجذاب ومذاقه الحلو المنعش، فضلا عن فوائده الصحية المتعددة التي جعلته جزء أساسي في الأنظمة الغذائية الصحية، لذا قيل: "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، وهذه المقولة ليست مجرد مثل شعبي، بل تدعمها الدراسات العلمية التي أثبتت الفوائد الكبيرة للتفاح الأحمر على صحة الإنسان.

القيمة الغذائية للتفاح الأحمر

وأضافت منى، أن التفاح الأحمر غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وخاصة البكتين، وكذلك فيتامين C وفيتامين A ومجموعة فيتامينات B، والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، مضادات الأكسدة، مثل الكيرسيتين والفلافونويدات، وكل ذلك مع نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعله أساسي فى إنقاص الوزن.

فوائد التفاح الأحمر

فوائد التفاح الأحمر للصحة

وتابعت، أن من فوائد التفاح الأحمر التي تدفعنا لتناوله:-

الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة الموجودة في التفاح الأحمر تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يحتوي التفاح على نسبة جيدة من الألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما أن البكتين يعمل كـ"بروبيوتيك" طبيعي يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات النباتية ومضادات الأكسدة في التفاح الأحمر قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي، من خلال تقليل تلف الخلايا ومقاومة نمو الخلايا السرطانية.

رغم طعمه الحلو، فإن التفاح الأحمر لا يرفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، نظرًا لاحتوائه على ألياف تبطئ امتصاص السكر، لذلك، يمكن لمرضى السكري تناوله باعتدال ضمن نظامهم الغذائي.

مضادات الأكسدة في التفاح، مثل الكيرسيتين، تساهم في حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن التقدم في العمر، وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف، فإن تناول التفاح الأحمر يعطي شعورا بالشبع والامتلاء، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية المستهلكة، ويساعد في فقدان الوزن بطريقة طبيعية وصحية.

فيتامين C الموجود في التفاح يعزز مناعة الجسم، ويساعد في الوقاية من الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

فوائد التفاح الأحمر الجمالية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، لا تقتصر فوائد التفاح الأحمر على الصحة الجسدية، بل تمتد لتشمل الجمال والعناية بالبشرة، ومن فوائد التفاح الأحمر الجمالية:-

نضارة البشرة، ومضادات الأكسدة تساعد على مقاومة علامات الشيخوخة.

تفتيح البشرة، تناول التفاح بانتظام يمنح البشرة إشراقًا طبيعيا.

صحة الشعر، الفيتامينات والمعادن الموجودة في التفاح تعزز نمو الشعر وتمنحه القوة واللمعان.

نصائح لتناول التفاح الأحمر

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، يفضل تناول التفاح الأحمر بقشره، لأن القشرة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف، ولكن يجب أولا غسله جيدا قبل الأكل، وخصوصا إذا لم يكن عضويا لتقليل بقايا المبيدات، ويمكن إضافته إلى السلطات، أو تناوله مع زبدة الفول السوداني، أو استخدامه في العصائر.

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