فوائد اللب السوري، يحمي من الإمساك ويقوى العظام ويحسن المزاج

فوائد اللب السوري، اللب السوري من أنواع اللب الشهيرة وهو يعتبر من التسالي الشعبية في مصر ويباع بأسعار بسيطة ومعروف أنه مستخرج من زهرة عباد الشمس، وله عشاق كثيرون.

وفوائد اللب السوري، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن بدون ملح.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللب السوري، أو ما يعرف ببذور دوار الشمس، من أشهر أنواع المسليات التي تحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي، وخاصة في مصر وسوريا وبلاد الشام، ويتميز اللب السوري بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، ما يجعله خيار صحي عند تناوله باعتدال، ورغم صغر حجم هذه البذور، فإنها تحتوي على كنز من العناصر الغذائية المهمة لصحة السم.

القيمة الغذائية للب السوري

وأضافت منى، يحتوي اللب السوري على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية، منها:

البروتينات، تساهم في بناء العضلات وتعزيز نمو الخلايا.

الدهون الصحية، مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة أوميجا 6، التي تدعم صحة القلب.

الألياف، تساعد في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

الفيتامينات مثل فيتامين E، وفيتامين B1 (الثيامين)، وفيتامين B6.

المعادن مثل المغنيسيوم، الزنك، الحديد، السيلينيوم، والفسفور.

فوائد اللب السوري للصحة

فوائد اللب السوري للصحة

وتابعت، أنمن فوائد اللب السوري التى تدفعنا لتناوله:

بفضل احتوائه على فيتامين E والدهون غير المشبعة، يساعد اللب السوري على خفض مستويات الكولسترول الضار وزيادة الكولسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

يحتوي اللب السوري على مضادات أكسدة قوية، مثل فيتامين E والسيلينيوم، التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساهم في الوقاية من أمراض مزمنة مثل السرطان والسكرى.

يحتوي اللب السوري على مادة "التربتوفان"، وهي حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يساهم في تحسين الحالة المزاجية والتقليل من أعراض التوتر والقلق.

يساهم فيتامين E الموجود بوفرة في اللب السوري في حماية البشرة من التجاعيد ومنحها النضارة، كما يساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه بفضل مضادات الأكسدة والمعادن الداعمة لنمو الشعر.

المعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والحديد تجعل من اللب السوري غذاء مثالي لتقوية العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة مع التقدم في السن.

الألياف الموجودة في اللب السوري تساعد في تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تناول اللب السوري باعتدال قد يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

طريقة تناول اللب السوري

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول اللب السوري محمص ومملح كمسل، أو بدون ملح لتقليل نسبة الصوديوم، كما يمكن إضافته إلى السلطات أو الزبادي أو الشوفان، للاستفادة القصوى من فوائده الصحية.

محاذير تناول اللب السوري

وأضافت منى، أنه رغم فوائده المتعددة، هناك بعض التحذيرات التي يجب الانتباه لها، منها:

الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية.

اللب المملح يحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم، مما قد يؤثر سلبًا في ضغط الدم.

غير مناسب لبعض الحساسيات، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية البذور أو المكسرات.

اللب السوري ليس مجرد تسالى لذيذة، بل هو مصدر غني بالعناصر الغذائية المفيدة التي تدعم صحة القلب والعظام والجلد وتحسن المزاج والهضم، ولكن، وكما هي الحال مع أي نوع من الطعام، يجب تناوله باعتدال للحصول على فوائده دون أضرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.