الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

قطع الكهرباء عن 10 مناطق سكنية و5 قرى لصيانة المُغذيات ببني سويف

قطع الكهرباء ببني
قطع الكهرباء ببني سويف، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف عن قطع التيار الكهربائي عن 10 مناطق وأحياء سكنية بمدينة بني سويف و5 قرى بمركزي بني سويف وناصر، وذلك بعد غد الخميس، في إطار أعمال الصيانة الدورية المُجدولة التي ينفذها قطاع الكهرباء على مغذيات ومحولات الشبكة لتحسين كفاءة الخدمة.

 

قطع الكهرباء عن 10 مناطق سكنية ببني سويف

 وأشار قطاع كهرباء بني سويف إلى أنه سيتم فصل الكهرباء من الساعة 6 حتى 10 صباحًا عن المناطق التالية: منطقة بنك مصر الإسلامي، وجزء من منطقة ميدان مولد النبي، والسجل المدني، ومنطقة منتزه بدر، وجزء من شارع إسلام بالجزيرة من المصلية حتى الشرقاوي، وجزء من منطقة مقبل بجوار الجمعية، وجزء من مقبل الجديد، وكنيسة الأورام، ومستشفى الجزيرة.

 

قطع الكهرباء عن 5 قرى ببني سويف

 كما تقرر في نفس اليوم الخميس 15 مايو فصل التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا عن 5 قرى بمركزي بني سويف وناصر، وهي: بياض العرب، بني سليمان العلالمة، أبو صالح، علي حمودة، الغرقد، وذلك بسبب فصل التيار عن لوحة التوزيع لإجراء أعمال صيانة دورية.

 

كهرباء بني سويف تعتذر للمواطنين

 وتقدم قطاع كهرباء بني سويف باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرًا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي.

وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

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