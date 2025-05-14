أخبار الرياضة اليوم: آخر تطورات أزمة الرياضيين المتواجدين في ليبيا.. مستجدات صفقة انضمام كريم البركاوي للزمالك.. وموعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” لعل أبرزها:

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عدة اتصالات هاتفية بالرياضيين المصريين المتواجدين فى ليبيا، حيث أجري اتصالا منذ قليل مع حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، للاطمئنان عليه وعلى أفراد الطاقم الفني المصري واللاعب محمود عبدالمنعم كهربا المتواجدين في ليبيا، والتأكد من سلامتهم وإجراءات عودتهم إلى القاهرة بالتنسيق المتواصل مع وزارة الخارجية المصرية وجميع الجهات المعنية.

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما تبعها من اشتباكات مسلحة أثارت القلق بشأن سلامة الرياضيين المصريين المتواجدين هناك.

وقال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن بعض الرياضيين يتواجدون حاليًا في مصراتة والباقي فى مدينة طرابلس الليبيتين، حيث يتواجد الكابتن حسام البدري، وهادي خشبة، وأحمد أيوب، وهادي السعيد في مدينة مصراتة، بينما يتواجد كل من أحمد عصمت، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وأحمد شفيق في العاصمة طرابلس.

يستعد مسئولو النادي الاهلي، لحسم التعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق الأحمر خلال الأيام القليلة القادمة.

وتتجه نية إدارة الأهلي للإعلان عن اسم المدير الفني عقب مباراة البنك الأهلي بالدوري.

فيما ينتظر مسئولو النادي الأهلي، وصول خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، لحسم التعاقد رسميا من أجل تولى القيادة الفنية للأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وأكدت صحف جنوب أفريقيا أن خوسيه سيصل القاهرة اليوم الأربعاء، لإتمام الاتفاق والتوقيع رسميا للنادي الأهلي.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن اقتراب النادي من إنهاء صفقة انضمام كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي للقلعة البيضاء وأضاف المصدر أن الزمالك في طريقه لإنهاء الرتوش الأخيرة لضم كريم البركاوي

على جانب آخر، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ثلاثي الأبيض ناصر منسي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس الثلاثاء في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن ناصر منسي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين تعرض المغربي صلاح مصدق لإصابة بكدمة في الكاحل، في حين اشتكى محمود بنتايج من تعرضه لإجهاد عضلي.

توفي عمرو الألفي عضو مجلس إدارة نادي الصيد، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

يتوجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى فرنسا اليوم الأربعاء لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية.

ويتواصل حسين لبيب بشكل دائم مع أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة شؤون النادي.





في أول رد على واقعة ضبط شاب أثناء تأدية الامتحان داخل أحد المعاهد العليا للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بدلًا من اللاعب رمضان صبحي، قال أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب: "في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة من أخبار تتعلق بالقبض على أحد الأشخاص أثناء تأدية امتحان بأحد المعاهد التعليمية، وما أُشيع من ارتباط اسم اللاعب رمضان صبحي بتلك الواقعة، نود أن نوضح بصفتي محامي اللاعب بالآتي:

ينفي اللاعب رمضان صبحي نفيًا قاطعًا أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق.

كشفت صحيفة "العرب" القطرية، أن نادي الوكرة رفض رسميًا طلب النادي الأهلي بشأن ضم حمدي فتحي بشكل نهائي، بعد نهاية فترة إعارته للأحمر في مونديال الأندية، بعدما قدم مستوى لافتًا ضمن صفوف الفريق.

ويأتي قرار الوكرة بمثابة ضربة فنية للنادي الأهلي، الذي كان يُعول على استعادة خدمات فتحي في إطار خطة تدعيم صفوفه بالموسم الجديد، لا سيما بعد أن أظهر اللاعب انسجامًا كبيرًا مع أسلوب لعب الوكرة، وساهم في نتائج إيجابية عززت موقف الفريق في الدوري القطري.

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن ذكرياته في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان لاعبا في تشيلسي.

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: "أتذكر أول مباراة لعبتها، أعتقد أنها كانت ضد نيوكاسل، وكنت أهاجم على جهة الجناح، وفجأة شعرت بـ بووم – تدخل قوي. فقلت لنفسي: كيف سأصمد هنا؟".

وأضاف: أول شيء تعلمته هو أنني بحاجة لأن أكون أقوى بدنيا، أن أذهب إلى الجيم أكثر، وأهتم بالتعافي، وأن أتأقلم مع طريقة اللعب.

دخل أسامة جلال، مدافع نادي بيراميدز، دائرة اهتمامات نادي الزمالك لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة الإدارة الفنية لتجديد دماء الفريق وبناء قوام قوي قادر على المنافسة في جميع البطولات.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أسامة جلال يُعد من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة التفاوض، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع بيراميدز في الموسم الحالي، إلى جانب خبراته الدولية السابقة مع منتخب مصر.

تشهد الأيام المقبلة صدامًا بين نادي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بسبب ترينت ألكسندر أرنولد، الذي ينتهي عقده مع الريدز في 30 يونيو المقبل، وبات على أعتاب ارتداء قميص النادي الملكي.

ومن المنتظر انضمام أرنولد إلى ريال مدريد، حيث توصل اللاعب بالفعل لاتفاق مع النادي الإسباني، لكن لم يعلن بعد عن الصفقة بصفة رسمية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتم حسم المواجهة الأولى بين ليفربول وريال مدريد حول ألكسندر أرنولد في الأيام المقبلة، حيث يرغب الملكي في ضم اللاعب قبل انتهاء عقده، من أجل التواجد مع الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق يوم 14 يونيو القادم، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

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