الأربعاء 14 مايو 2025
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رياضة

حسين لبيب يتوجه لفرنسا، اعرف السبب

حسين لبيب
حسين لبيب

يتوجه الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى فرنسا اليوم الأربعاء لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية.


ويتواصل الكابتن حسين لبيب بشكل دائم مع أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة شؤون النادي.


ويعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.


وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.


وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصًا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

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