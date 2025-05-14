وزارة الشباب تكشف آخر تطورات أزمة الرياضيين المتواجدين في ليبيا

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عدة اتصالات هاتفية بالرياضيين المصريين المتواجدين فى ليبيا، حيث أجري اتصالا منذ قليل مع حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، للاطمئنان عليه وعلى أفراد الطاقم الفني المصري واللاعب محمود عبدالمنعم كهربا المتواجدين في ليبيا، والتأكد من سلامتهم وإجراءات عودتهم إلى القاهرة بالتنسيق المتواصل مع وزارة الخارجية المصرية وجميع الجهات المعنية.

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما تبعها من اشتباكات مسلحة أثارت القلق بشأن سلامة الرياضيين المصريين المتواجدين هناك.

وقال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن بعض الرياضيين يتواجدون حاليًا في مصراتة والباقي فى مدينة طرابلس الليبيتين، حيث يتواجد الكابتن حسام البدري، وهادي خشبة، وأحمد أيوب، وهادي السعيد في مدينة مصراتة، بينما يتواجد كل من أحمد عصمت، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وأحمد شفيق في العاصمة طرابلس.

وأضاف أنه من المقرر أن يصل الطاقم الفني المتواجد فى مصراته إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، الأربعاء، بينما يتوجه الباقي إلى مدينة مصراتة استعدادًا للسفر إلى القاهرة مباشرة.

وزارة الشباب تكشف آخر تطورات أزمة عودة الرياضيين المتواجدين في ليبيا

وزارة الشباب تكشف آخر تطورات أزمة عودة الرياضيين المتواجدين في ليبيا

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة وزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي شدد على حرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع أبنائها في الخارج، خاصة في ظل التحديات الأمنية والظروف الاستثنائية، مشددًا على أن سلامة المصريين في الخارج تأتي في مقدمة الأولويات.

حسام البدري يشكر الرئيس السيسي

فيما تقدم حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام والمتابعة وتكليف الأجهزة المعنية لحل أزمة احتجاز الطاقم الفني المصري فى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد حسام البدري في بيان رسمي، أنه وصل إلى مطار مصراتة وتم إنهاء كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأكيد عودته إلى القاهرة بصحبة أعضاء جهازه المعاون موجها الشكر إلى كل الجهات المعنية على سرعة الاستجابة والتدخل الفوري في تسهيل كافة الأمور وتذليل العقبات لتوفير الحماية الكاملة.

وزارة الرياضة تتواصل مع الخارجية

وفي السياق ذاته، أوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تواصلت مع وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع الرياضيين المصريين العالقين في ليبيا.

تنسيق جهود إعادة الرياضيين المصري من ليبيا

وأشار الشاذلي إلى أن الاتصالات شملت السفارة المصرية في ليبيا ووزارة الخارجية، وذلك لتنسيق جهود إعادة الرياضيين المصريين وضمان سلامتهم وسط الأوضاع الحالية في الأراضي الليبية.

وأضاف أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها وتتحرك على كافة المستويات من أجل تأمين عودة الرياضيين إلى مصر في أسرع وقت ممكن.

أبرز الرياضيين المتواجدين في ليبيا

ويتواجد حاليًا في ليبيا عدد من الرياضيين المصريين من بينهم حسام البدري، محمود عبد المنعم كهربا، عصام هلال، أحمد شكري، هادي خشبة، هادي سعيد، أحمد أيوب، أحمد زكريا، ومحمود شفيق.

استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

ووجه أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية المتواجد في ليبيا، رسالة استغاثة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تطالبه بالتدخل لإنقاذ الرياضيين المتواجدين في ليبيا لاعبين ومدربين، في ظل حالة من التوترات الأمنية تشهدها ليبيا خلال الوقت الحالي.

ونشر مدرب الأحمال قائمة تضم عددا من الرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمود كهربا - أحمد عصمت - حسام البدري - عصام هلال - أحمد شكري - هادي خشبة - هادي سعيد - أحمد أيوب - أحمد زكريا.

توقف منافسات كرة القدم في ليبيا

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميا عن إيقاف منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي للمحترفين، الخاصة بالمجموعة الغربية الثانية في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في محيط العاصمة طرابلس.

وقالت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك": "تعلن لجنة تنظيم المسابقات عن إيقاف مباريات جميع المسابقات الرياضية التي تشرف عليها اللجنة بالمنطقة الثانية (المنطقة الغربية) إلى حين إشعار آخر".

ويعود سبب توقف النشاط الكروي في منطقة الغرب (طرابلس) إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتوترة في المنطقة عقب الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء الإثنين الماضي.

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