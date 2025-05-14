الزمالك يراقب لاعب بيراميدز لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد

دخل أسامة جلال، مدافع نادي بيراميدز، دائرة اهتمامات نادي الزمالك لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة الإدارة الفنية لتجديد دماء الفريق وبناء قوام قوي قادر على المنافسة في جميع البطولات.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أسامة جلال يُعد من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة التفاوض، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع بيراميدز في الموسم الحالي، إلى جانب خبراته الدولية السابقة مع منتخب مصر.

ويُنتظر أن تبدأ إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة تحركات رسمية لاستطلاع رأي اللاعب وناديه بشأن إمكانية إتمام الصفقة، خاصة مع وجود رغبة لدى الجهاز الفني في التعاقد مع مدافع يجيد بناء اللعب من الخلف ويتمتع بقدرات فنية عالية، وهي المواصفات التي تنطبق على جلال.

يذكر أن الزمالك يسعى لدعم خط الدفاع بعد الإصابات المتكررة لبعض العناصر الأساسية، وكذلك من أجل زيادة التنافس داخل الفريق، فيما لم تحسم إدارة بيراميدز موقفها حتى الآن من بيع اللاعب، في ظل ارتباطه بعقد ممتد مع النادي.

جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وعبدالله السعيد عقب مباراة بتروجت

يترقب نادي الزمالك عقد جلسة مهمة مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، عقب مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين اللاعب ومسؤولي القلعة البيضاء بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي التحرك من جانب إدارة الزمالك في ظل قناعة الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي بأهمية استمرار السعيد ضمن صفوف الفريق، نظرًا لخبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، إلى جانب دوره القيادي داخل غرفة الملابس.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الجلسة ستتناول التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، سواء من الناحية المالية أو مدة التعاقد، مع ترحيب مبدئي من اللاعب بالاستمرار، بشرط تقدير جهوده بالشكل المناسب.

وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى الزمالك في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الماضية، ونجح في تقديم مستويات طيبة، مما دفع الجماهير للمطالبة باستمراره لموسم إضافي على الأقل.

ومن المنتظر أن يحسم الطرفان موقفهما النهائي خلال الجلسة المنتظرة، سواء بتجديد التعاقد أو وضع تصوّر آخر لمستقبل اللاعب.

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