وفاة عمرو الألفي عضو مجلس إدارة نادي الصيد

توفي منذ قليل عمرو الألفي عضو مجلس إدارة نادي الصيد، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

مجلس إدارة الصيد ينعى عمرو الألفي

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الصيد والمدير التنفيذي بخالص التعازى في وفاة عمرو الألفي عضو مجلس إدارة النادي.

يذكر أن عمرو الألفي يشغل منصب رئيس قطاع الأعمال ونائب رئيس مجلس الإدارة بأحد البنوك، ونجح في انتخابات نادي الصيد الماضية على العضوية فوق السن.

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