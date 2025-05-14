آخر تطورات صفقة انضمام كريم البركاوي للزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن اقتراب النادي من إنهاء صفقة انضمام كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي للقلعة البيضاء وأضاف المصدر أن الزمالك في طريقه لإنهاء الرتوش الأخيرة لضم كريم البركاوي

على جانب آخر، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ثلاثي الأبيض ناصر منسي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس الثلاثاء في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن ناصر منسي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين تعرض المغربي صلاح مصدق لإصابة بكدمة في الكاحل، في حين اشتكى محمود بنتايج من تعرضه لإجهاد عضلي.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن قرار استبدال الثلاثي في لقاء أمس هو إجراء تحفظي حتى لا تتفاقم الإصابة، وسيخضع اللاعبون لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان عليهم.

الزمالك يخسر من بيراميدز

فاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

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