الوكرة يصدم الأهلي بشأن ضم حمدي فتحي نهائيا

الأهلي كشفت صحيفة "العرب" القطرية، أن نادي الوكرة رفض رسميًا طلب النادي الأهلي بشأن ضم حمدي فتحي بشكل نهائي، بعد نهاية فترة إعارته للأحمر في مونديال الأندية، بعدما قدم مستوى لافتًا ضمن صفوف الفريق.

ويأتي قرار الوكرة بمثابة ضربة فنية للنادي الأهلي، الذي كان يُعول على استعادة خدمات فتحي في إطار خطة تدعيم صفوفه بالموسم الجديد، لا سيما بعد أن أظهر اللاعب انسجامًا كبيرًا مع أسلوب لعب الوكرة، وساهم في نتائج إيجابية عززت موقف الفريق في الدوري القطري.

وأضافت الصحيفة أن رفض الوكرة جاء بناءً على قناعة فنية واضحة داخل النادي، بأن حمدي فتحي يُعد أحد العناصر الأساسية في الفريق، بعد أن قدم موسمًا استثنائيًا، مما دفع إدارة النادي إلى التمسك ببقائه وقطع الطريق على الأهلي الساعي لاستعادته في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم تمسك الفريق القطري باللاعب، إلا أن حمدي فتحي سيكون متاحًا لدعم صفوف الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع يونيو المقبل، وذلك وفقًا للاتفاق المسبق الذي يتيح للاعب المشاركة مع ناديه الأصلي في البطولات الدولية.

وتعاقد نادي الوكرة القطري مع حمدي فتحي ، قادمًا من الأهلي في شهر يوليو 2023، بعقد مدته 4 مواسم، قبل أن يتفق الناديان على عودته إلى الأهلي على سبيل الإعارة، للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الأحمر.

تفاصيل حسم عودة حمدي فتحي للأهلي والصفقة التبادلية مع الوكرة القطري

وكان مسئولو النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع الوكرة، لحسم عودة حمدي فتحي نجم الفريق السابق ولاعب الفريق القطري.

وتفكر إدارة النادي الأهلي في صفقة تبادلية لعودة حمدي فتحي إلى الأهلي مقابل انضمام المالي أليو ديانج المعار إلى الخلود السعودي، وذلك في ظل اكتمال قائمة الأجانب داخل صفوف الفريق.

ويتجه النادي الأهلي نحو بيع أليو ديانج في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمقابل مادي لا يقل عن 4 ملايين دولار، مع العمل على عودة حمدي فتحي بشكل نهائي وليس فقط على سبيل الإعارة.

وتعاقد نادي الوكرة القطري مع حمدي فتحي، قادمًا من الأهلي في شهر يوليو 2023، بعقد ممتد حتى 4 مواسم.

وفي حالة عدم حاجة الوكرة لمركز أليو ديانج تفكر إدارة الأهلي جديا في بيع حسين الشحات للفريق القطري خاصة وأن لاعب الأهلي ليس لديه أي مانع في حالة موافقة مسؤولي الوكرة على ذلك.

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