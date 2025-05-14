مع ارتفاع درجات حرارة الطقس زاد الإقبال على استخدام المراوح والتكييفات ما يقلق الأمهات كثيرا خوفا من تأثير ذلك على مناعة الصغار.

وبعض الأمهات تحرص على جلوس الصغار في التكييف والمراوح ولكن البعض الآخر يمنع ذلك دون الوعى بمدى مخاطر الحر على الصغار.

نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض النصائح المهمة لاستخدام آمن للمراوح والتكييفات، ما يحافظ على صحة الأطفال، منها:-

عدم توجيه المروحة أو التكييف مباشرة على الطفل، خاصة عند النوم.

الحفاظ على درجة حرارة التكييف بين 24–26 درجة مئوية، ويفضل تثبيتها وعدم تغييرها فجأة.

ممنوع التغيير المفاجئ من الجو الحار للمكان المكيف، حيث يجب أن يدخل الطفل بالتدريج.

تهوية الغرفة أمر ضرورى حتى مع وجود تكييف، حيث يجب فتح الشباك قليلا في اليوم لتجديد الهواء.

الباس الطفل ملابس مناسبة، أى غير خفيف وغير ثقيل، ويفضل تغطية صدر الطفل أثناء النوم.

تنظيف الفلاتر بشكل دوري لتقليل الأتربة والبكتيريا المنتشرة بسبب التكييف.

فى حالة إصابة الطفل الحساسية أو الربو، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام التكييف بشكل مستمر.

التكييفات والمراوح

أكلات ومشروبات لا تقدميها لطفلك فى الصيف

وهناك أكلات ومشروبات يفضل الابتعاد عنها لحماية الطفل من النزلات المعوية، ومن هذه الأكلات:-

اللحوم المصنعة مثل اللانشون، السوسيس، البرجر الجاهز، وهى أكلات تفسد سريعا ومعرضة للتلوث البكتيري.

الأكلات التى تحتوى على المايونيز مثل السلطات الجاهزة أو التونة بالمايونيز، والمايونيز يفسد سريعا في الحرارة.

السمك والجمبري غير الطازجين، والمأكولات البحرية تكون خطيرة جدا فى حال عدم تخزينها بشكل صحيح.

الآيس كريم من أماكن غير مضمونة، واحيانا يتم صنعه بالماء ومكونات غير آمنة.

العصائر المكشوفة أو التى تباع في الشارع، يمكن أن يكون بها بكتيريا أو تصنع بمياه ملوثة.

الطعام “ البايت” الذي تم تحضيره فى يوم قبل اليوم الحالى، خاصة عندما عدم تسخينه جيدا أو تم تركه خارج الثلاجة فترة طويلة.

الخضروات والفاكهة فى حالة عدم عساهم بشكل جيد، لان احيانا يكون عليها بقايا مبيدات أو تراب.

البيض النيء أو نصف نضج، مثل الذى يقدم في بعض أنواع الحلوى أو التارت، ويكون خطر جدا في الصيف.

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