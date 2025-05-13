طريقة عمل المايونيز فى خطوات بسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل المايونيز، المايونيز من الصوصات الشهيرة التى تنتشر على مستوى العالم لمذاقه المميز، وهو يقدم بجانب الكاتشب لعمل الساندويتشات والأكلات المختلفة.

وطريقة عمل المايونيز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل، بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المايونيز.

مكونات عمل المايونيز:-

1 بيضة كبيرة (في درجة حرارة الغرفة)

1 كوب زيت نباتي (زيت دوار الشمس أو زيت الكانولا)

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون أو خل أبيض

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة خردل (اختياري لنكهة إضافية)

طريقة عمل المايونيز:-

في وعاء الخلاط أو باستخدام الخلاط اليدوي، ضعى البيضة، والملح، والليمون، والخردل (إن وجد).

ابدأى بخلط المكونات على سرعة متوسطة، ثم أضيفي الزيت تدريجيا على شكل خيط رفيع أثناء تشغيل الخلاط.

بعد دقيقة أو دقيقتين، سيبدأ الخليط في التكاثف والتحول إلى قوام المايونيز الكريمي.

بعد الانتهاء، تذوقيه وعدلى الطعم حسب الرغبة يمكنك إضافة المزيد من الملح أو الليمون.

ضعي المايونيز في برطمان زجاجي نظيف واحفظيه في الثلاجة لمدة لا تزيد عن أسبوع.

تأكدى من أن البيضة في درجة حرارة الغرفة لتجنب انفصال الخليط.

استخدمى زيت بنكهة خفيفة حتى لا يطغى على الطعم.

يمكنك إضافة ثوم أو أعشاب مجففة للحصول على نكهات مختلفة.

طريقة عمل المايونيز

فوائد البيض للصحة

والمايونيز له قيمة غذائية عالية لأنه مصنوع من البيض، ومن فوائد البيض للصحة:-

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

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