نصائح مهمة لحماية طفلك من مخاطر التقلبات الجوية

مع فترة تغيير الفصول تنخفض وترتفع درجات الحرارة يوميا ما يؤثر على صحة الكبار والصغار حيث تضعف المناعة وتنتشر الأمراض المعدية.

وتحرص الأمهات كثيرا خلال هذه الفترة على الحفاظ على مناعة الصغار من حيث الملابس المناسبة لهذا التوقيت مع التغذية السليمة التى تقوى المناعة.

نصائح تحمى طفلك من مخاطر التقلبات الجوية

ويقدم الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، نصائح مهمة تحمى طفلك من مخاطر التقلبات الجوية د، منها:-

الملابس المناسبة، اعتمدي على "الطبقات" ما يسهل عليكى التخفيف أو التدفئة حسب الجو، مع مراعاة أن تكون رأسهم وأطرافهم دافئين في الجو البارد.

التغذية السليمة، حيث يجب تزويد فيتامين C في طعام الأطفال مثل البرتقال، الجوافة، والفلفل الألوان، واهتمي بالأطعمة الغنية بالزنك والماغنيسيوم لتقوية المناعة، مع شرب اللبن بالعسل، لأنه يدعم الصحة وويقوي جهاز المناعة.

العناية الشخصية، حيث يجب تعويدهم على غسل اليدين، فغسل اليدين بالمياه والصابون يقلل خطر الإصابة بالففيروسات، وذلك مع غسل أسنانهم لأن الفم النظيف يقلل دخول الميكروبات للجسم، وايضا مع تعويدهم على غسل وجههم بعد الرجوع من الخارج لتقليل التعرض للأتربة والفيروسات.

تهوية المكان، حيث يجب فتح الشبابيك في فترة الشمس لدخول الهواء النقي، مع تجنب التيارات الهوائية المباشرة، خصوصًا على الأطفال أثناء النوم.

حماية أثناء الخروج، اذا كان الجو بارد، يجب ارتدائهم جاكت مناسب، واذا الجو حار يجب ارتدائهم كاب أو شمسية لحمايتهم، مع استخدام مرطب للبشرة والشفاة لحمايتهم من الجفاف بسبب تغيرات الطقس.

مواعيد النوم، فالنوم الكافي يساعد في تقوية المناعة، لذا يجب تثبيت مواعيد نومهم.

المشروبات الدافئة، مثل اليانسون، زنجبيل خفيف بالعسل، وكركديه دافئ، فهى مشروبات مفيدة تساعد على تهدئة الجسم وحمايته من البرد.

مخاطر التقلبات الجوية

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.