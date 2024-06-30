الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

4 نصائح لتقليل استهلاك التكييف للكهرباء

أجهزة التكييف،فيتو
أجهزة التكييف،فيتو
ads

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن عدة نصائح للمواطنين لتشغيل أجهزة التكييفات والحصول على أعلى برودة وتقليل استهلاك الكهرباء.

نصائح تقليل فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تلك النصائح تأتي لمساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتي قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال.

نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين للحصول علي أعلى درجة برودة من أجهزة التكييف والتوفير في فاتورة الكهرباء كالتالي:

1- تشغيل التكييف على درجة 25.
2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع اجزاء التكييف تعمل بكفاءة.
3-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.
4-التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أجهزة التكييفات استهلاك الكهرباء تقليل استهلاك الكهرباء ازمة تخفيف الأحمال تخفيف الأحمال

مواد متعلقة

الإحصاء يكشف عن كمية الكهرباء المولدة والمستخدمة خلال 2023

خطة الكهرباء لمواجهة ظاهرة سرقة التيار.. إقالة رئيس شركة جنوب القاهرة بسبب ارتفاع نسبة الفقد.. تكثيف حملات الرقابة على المنازل.. والاستعانة بعدادات الحصر لقياس الطاقة

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

التجارة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية