4 نصائح لتقليل استهلاك التكييف للكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن عدة نصائح للمواطنين لتشغيل أجهزة التكييفات والحصول على أعلى برودة وتقليل استهلاك الكهرباء.

نصائح تقليل فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تلك النصائح تأتي لمساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتي قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال.

نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين للحصول علي أعلى درجة برودة من أجهزة التكييف والتوفير في فاتورة الكهرباء كالتالي:

1- تشغيل التكييف على درجة 25.

2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع اجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

4-التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.