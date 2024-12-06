3 نصائح من الكهرباء لاستبدال العدادات في حال تلفها

يتفاجأ بعض المواطنين بتعرض عدادات الكهرباء للتلف أو التوقف نتيجة زيادة الأحمال التي تحدث نتيجة الاستهلاك الكبير لعدد من الأجهزة مثل التكييف والسخان، مما قد يؤدي أحيانا إلى احتراق عداد الكهرباء.

نصائح الكهرباء في حالة تلف أو توقف عدادات الكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين في حالة تلف أو توقف عدادات الكهرباء لتغيير العداد القديم بآخر جديد وهي كالتالي:

الإتصال بمركز الأعطال بالإدارة المختصة أو الخط الساخن 121، والإبلاغ عند إحتراق أو تلف العداد.

يتم معاينة المكان، وفي حالة التأكد من إحتراق العداد يتم توصيل الكهرباء للمشترك مباشر بدون عداد مع أخذ إيصال استهلاك قديم لمعرفة رقم الاشتراك ورقم العلامة، وإخطار إدارة العدادات بتاريخ توصيل التيار المباشر لاتخاذ إجراءات تقدير استهلاك المشترك وتغيير العداد.

حدوث تلف أو توقف لعدادات الكهرباء

في حال حدوث أي فقد أو تلف للعدادات أو حدث خلل أو توقف عن التسجيل بسبب كسر أو حريق أو إهمال غير متعمد من المشترك يلتزم بسداد قيمة الإصلاح أو الإستبدال التي تقدرها الشركة، إضافة إلى حساب قيمة الكهرباء عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس ما يلي:

متوسط إستهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل.

متوسط إستهلاك أول ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العدادات أو تغييرها.

متوسط إستهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة.

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