الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عدت على خير، بهاء الدين محمد يتصدر التريند بعد إجرائه عملية جراحية

بهاء الدين محمد
بهاء الدين محمد

تصدر الشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد خلال الساعات الماضية محرك جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن في وقت سابق خضوعه لعملية جراحية مفاجئة. 

الحالة الصحية لـ بهاء الدين محمد 

وكشف بهاء الدين محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تطورات حالته الصحية قائلا: “الحمدلله.. عملية بسيطة وعدت على خير الحمدلله.. بأعتذر لكل اللى كلمونى وماقدرتش أرد.. أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد وأحاذر.. إدعولى”. لتنهال على الفور العديد من الدعوات من متابعي ومحبي بهاء الدين محمد له بالشفاء العاجل، كما وجه البعض رسائل دعم مهمة في مهنة “بهاء الدين” الصحية. 

بهاء الدين محمد 

يُذكر أن بهاء الدين محمد هو شاعر مصري، من مواليد 2 نوفمبر 1961 بحي مصر القديمة، وتخرج في كلية الفنون الجميلة، قسم الجرافيك. 

وتعاون خلال مسيرته مع كبار المطربين والمطربات في مصر والعالم العربي، كما شارك في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الشهير "ستار ميكر"، إلى جانب عدد من أبرز الشعراء والملحنين، منهم حلمي بكر وحسن أبو السعود.

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بهاء الدين محمد الحالة الصحية لـ بهاء الدين محمد الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد

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