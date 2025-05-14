الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

نفاد تذاكر حفل أنغام بدار الأوبرا المصرية

أنغام
أنغام

على الرغم من ارتفاع أسعارها.. كشفت دار الأوبرا المصرية عن نفاد تذاكر حفل النجمة أنغام بمختلف فئاته رافعا شعار Sold Out  .

حفل أنغام فى الأوبرا

وتطلق  أنغام حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبلة الموافق 16 من شهر مايو الجاري، ضمن مشروع “ليالي مصر”.. ومن المنتظر أن تقدم أنغام مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور في حفلاتها.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام فى الفئات التالية:

  • الفئة الأولى Royal بمبلغ 8500 جنيه.
  • الفئة الثانية Diamond بمبلغ 7500 جنيه.
  • الفئة الثالثة Platinum بمبلغ 6500 جنيه.
  • الفئة الرابعة Gold بمبلغ  5000 جنيه.
  • الفئة الخامسة Silver بمبلغ  4000 جنيه.
  • الفئة السادسة  والأخيرة بمبلغ Bronze بمبلغ 3000 جنيه.

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