الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة البابا راجع (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

فاجأ النجم محمد رمضان الجمهور بطرحه لأحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان “البابا راجع” على موقع يوتيوب وعلى منصات الموسيقى.

أغنية محمد رمضان البابا راجع 

أغنية محمد رمضان الجديدة البابا راجع من كلمات مؤمن تربو وألحان إيهاب كولبكس وتوزيع موسيقي كولبكس.

وكان قد طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان “سهران على النيل”، وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية سهران على النيل لمحمد رمضان من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى الديزل.

ومؤخرا، طرح النجم محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان رمادونا وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

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