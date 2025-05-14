بسبب فطر في الأذن، سماء إبراهيم تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

كشفت الفنانة سماء إبراهيم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن تعرضها لوعكة صحية بسبب فطر في الأذن.

الفنانة سماء إبراهيم

وكتبت سماء إبراهيم قائلة: "الحمد لله.. ألف حمد وشكر لله، اللي في الصورة ده جزء من فطر في الأذن تسبب في آلام شديدة، وفقدان للاتزان، والتهاب في الأذن الوسطى، الحمد لله إحنا في مرحلة العلاج، بس قد إيه حاجة صغيرة ممكن تسبب كوارث!".

وأضافت: "احذروا من عيدان القطن اللي بنستخدمها في تنظيف وتجفيف الأذن، لأنها ممكن تكون سبب في ضرر أكبر بكتير مما تتخيلوا، ولا تهملوا أي إشارة بيبعتها الجسم بالتعب."

واختتمت: "الحمد لله.. وبعتذر لأي حد مقدرتش أرد عليه الفترة اللي فاتت، ودعواتكم، شكرًا من قلبي لكل الأصدقاء اللي وقفوا جنبي، وشكر خاص لمحمد رضوان وزوجته الرائعة".

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