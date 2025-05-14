كريم محمود عبد العزيز في صراع مع أشقائه ضمن أحداث "مملكة الحرير"

يلعب الفنان كريم محمود عبد العزيز خلال أحداث مسلسل "مملكة الحرير" إحدى الشخصيات المهمة، حيث يظهر في شخصية تعيش في مملكة، ويدخل في قلب صراعات محتدمة بين أشقائه ضمن أحداث العمل.

وتدور تفاصيل العمل في مملكة غامضة تجمع بين اللحظات المشحونة بالأحداث واللقطات ذات الطابع الإنساني.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير

وتستعد منصة “يانجو بلاي” لطرح أحدث أعمالها الأصلية، وهو مسلسل "مملكة الحرير" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز قريبًا وحصريًّا.

وينتمي مسلسل مملكة الحرير للأعمال الدرامية ذات الإنتاج الضخم التي اعتمدت أغلب مشاهده على التصوير الخارجي في ثلاث دول مختلفة مع بناء ديكورات ضخمة تلائم طبيعة العمل.

أبطال مسلسل مملكة الحرير

وتشتمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل مملكة الحرير، إلى جانب كريم محمود عبد العزيز، كلًّا من: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سلوى عثمان، وليد فواز، محمود البزاوي.

إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة كـ سارة التونسي، يوسف عمر، سارة بركة،.. ويأتي من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

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