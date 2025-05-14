فتح باب الإشتراك في الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي عن فتح باب الإشتراك في مسابقات دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر المقبل.

الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب



قالت الناقدة جيهان عبد اللطيف المدير الفني للمهرجان: إن المهرجان يضم 4 مسابقات للفيلم الطويل والقصير ولأفلام الطلبة بخلاف الجائزة الخضراء والتي يحصل عليها الفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.



وأضافت: إن باب المشاركة يفتح أمام الأفلام المشاركة في الفترة من ١٥ مايو الجاري وحتي ٢٠ يوليو المقبل علي أن تكون الأفلام المتقدمة من إنتاج عامي 2024 و2025 ولم يسبق عرضها أو مشاركتها في مهرجان مصري من قبل.



وشددت على أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري لمشاهدة أعمالا جديدة تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة من خلال استقطاب الإنتاج المتميز وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة أمام أفلام تستحق التنافس علي جوائز المهرجان.



وتابعت: إن لائحة المهرجان تشترط أن يكون الفيلم المشارك هو التجربة الأولى أو الثانية لمخرجه أو يتناول قضية متعلقة بالشباب وأن المهرجان يهدف إلى دعم الأفكار الشبابية والواعدة من خلال أكثر من محور من محاوره سواء من خلال مسابقاته.



وأشارت " عبد اللطيف " إلى أنه يمكن لصناع الأفلام الإشتراك بأعمالهم عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/DQCAp

https://shorturl.at/iJvO3

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