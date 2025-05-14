"إن غاب القط"، قصة حب بين أسماء جلال ومحمد شاهين

تشهد أحداث فيلم إن غاب القط المقرر عرضه قريبا قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركان في بطولة العمل بجانب آسر يس وكارمن بصيبص.

ومن المقرر أن تشهد أحداث الفيلم تعرض محمد شاهين وأسماء جلال للعديد من المشاكل، ويتدخل آسر يس لحل الأزمة بينهما.

فريق عمل فيلم إن غاب القط

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم علي صبحي، سماح أنور، إلى جانب عدد من الفنانين.

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

فيلم فرقة الموت

على صعيد آخر، يواصل آسر ياسين تصوير فيلمه «فرقة الموت»، بمشاركة الفنانين أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة وعصام عمر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.