دون خسائر بشرية، السيطرة على حريق منزل بقرية قمن العروس ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، على حريق اندلع داخل منزل بقرية «قمن العروس» التابعة لمركز الواسطى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وسط تحرك أمني سريع لفحص ملابسات الواقعة.

بلاغ حريق منزل ببني سويف

وكان اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الواسطى باندلاع حريق داخل أحد المنازل بقرية قمن العروس التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في منزل المواطن بدوي أبو رية. وتم الدفع بسيارة إطفاء نجحت في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

حريق دون خسائر بشرية ببني سويف

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، كما لم تُسجل تلفيات مادية جسيمة داخل المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

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