الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دون خسائر بشرية، السيطرة على حريق منزل بقرية قمن العروس ببني سويف

حريق ـ صورة أرشيفية،
حريق ـ صورة أرشيفية، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، على حريق اندلع داخل منزل بقرية «قمن العروس» التابعة لمركز الواسطى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وسط تحرك أمني سريع لفحص ملابسات الواقعة.

 

بلاغ حريق منزل ببني سويف

وكان اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الواسطى باندلاع حريق داخل أحد المنازل بقرية قمن العروس التابعة لدائرة المركز.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في منزل المواطن بدوي أبو رية. وتم الدفع بسيارة إطفاء نجحت في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

 

حريق دون خسائر بشرية ببني سويف

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، كما لم تُسجل تلفيات مادية جسيمة داخل المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

 

تعليم إهناسيا ببني سويف تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل

ضحية غدر الصحاب، كشف غموض العثور على جثمان طالب بالبحر اليوسفي ببني سويف

إصابة سيدتين في حادث سقوط سيارة ملاكي بمصرف الشراهنة ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل طلاب الجامعة لتعريفهم بالشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ بني سويف يكرم شابًا أنقذ مواطنًا من الغرق

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة ويوجه بسرعة نقل خط الغاز

نزوح القرى إلى المدن.. أزمة تهدد النسيج المجتمعي

بتكلفة 10 ملايين جنيه، افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف

ضبط 1200 لتر من الحليب الفاسد يحتوي على مياه النار في بني سويف

ضبط مصنع غير مرخص لتقليد مشروبات غازية شهيرة في إهناسيا ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

تعليم إهناسيا ببني سويف تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل

ضحية غدر الصحاب، كشف غموض العثور على جثمان طالب بالبحر اليوسفي ببني سويف

إصابة سيدتين في حادث سقوط سيارة ملاكي بمصرف الشراهنة ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل طلاب الجامعة لتعريفهم بالشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ بني سويف يكرم شابًا أنقذ مواطنًا من الغرق

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة ويوجه بسرعة نقل خط الغاز

نزوح القرى إلى المدن.. أزمة تهدد النسيج المجتمعي

بتكلفة 10 ملايين جنيه، افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف

الأكثر قراءة

ليبيا تعود للحرب الأهلية، ميليشيات تحاصر طرابلس وتحذير للمواطنين بعدم الخروج من المنازل (فيديو)

تحذير عاجل من الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

على رأسهم ربيعة وهاني، غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

عمرو أديب يسأل الحكومة: هو لما درجة الحرارة بترتفع بتقطعوا النور شوية؟

أسامة ربيع: نفكر في تخفيض رسوم عبور السفن من قناة السويس 15% (فيديو)

نشوب حريق في الهيش على كورنيش النيل بالمعصرة والحماية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة عن الاحتياطي النقدي بعد انخفاض أسعار الذهب

لفتة إنسانية من الرئيس، السيسي يتابع الحالة الصحية لصنع الله إبراهيم ويوجه بعلاجه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم لمديري ووكلاء المديريات قبل انطلاق امتحانات نهاية العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها باتخاذ القرارات الصائبة

موسم الحج 2025، ما حكم عدم قطع مسافة السعي بين الصفا والمروة حتى مطلع الجبل؟

ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية