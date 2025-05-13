تحرير 300 محضر مخالفة تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير أكثر من 300 محضر مخالفات خلال أسبوع، شملت الأسواق، المخابز، محطات الوقود، ومستودعات الغاز، إضافة إلى التحفظ على مواد غذائية فاسدة وسلع مدعمة تم التلاعب بها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

حملات تموينية مكثفة ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح بوجود سلع منتهية الصلاحية أو أي من صور الغش التجاري في الأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 3 حتى 9 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين، الطب البيطري، مفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تقرير جهود مديرية تموين بني سويف

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين ببني سويف، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء، بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مناسبة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية.

كما أوضحت مديرية التموين بـ محافظة بني سويف، أن العمل مستمر من خلال المرور الميداني اليومي لإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال حملات تفتيشية مكثفة على الطرق ومداخل ومخارج المحافظة لضمان عدم تداول القمح خارج الأطر الرسمية، وحصر الإنتاج لصالح الصوامع والشون الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.

حملات رقابية على المخابز البلدية

وفيما يخص المخابز، كثفت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير 178 محضرًا متنوعًا شملت: 42 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 33 لنقص الوزن، 28 لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، 34 لعدم إعطاء بون صرف، 5 لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، 22 لعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد تشغيل، محضر لغلق المخبز والتوقف عن الإنتاج دون إذن، 9 مخالفات للتصرف في الحصة التموينية وبيعها بالسوق السوداء، و4 جنح لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه.

كما تم المرور على البدالين التموينيين، حيث تم صرف مقررات مايو بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار، وتم تحرير 14 محضرًا ضد مخالفين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغلق خلال ساعات العمل، فيما تواصل مكاتب التموين استقبال المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط إضافة المواليد للفئات المستحقة.

ضبط مصنع مياه غازية مغشوشة

وفي مجال الأسواق العامة، تم ضبط مصنع غير مرخص بأحد المناطق الزراعية يقوم بإنتاج مياه غازية بخامات مجهولة وتقليد علامات تجارية معروفة، وتم التحفظ على المصنع وكامل محتوياته. كما تم سحب 16 عينة من المواد البترولية بمحطات الوقود لفحصها.

وتم ضبط معمل ألبان غير مرخص يستخدم ألبانًا فاسدة تحتوي على شوائب، والتحفظ على 500 كجم من الألبان، وضبط سائق نقل أثناء تهريبه 37 جوال دقيق بلدي مدعم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في كل حالة، كما تم تحرير 11 محضر جنحة لمخالفة حيازة سلع بدون فواتير، شملت مواد غذائية ومستلزمات مختلفة أبرزها 1200 قطعة حلوى، 55 طن أعلاف دواجن، 1 طن سماد، و13 كرتونة قطع غيار سيارات، وغيرها.

ضبط سلع منتهية الصلاحية ببني سويف

في السياق ذاته، تم تحرير 4 محاضر لمخالفات تتعلق بحيازة سلع منتهية الصلاحية شملت أجبان شيدر وزيوت سيارات، ومحضرين لبيع سجائر مهربة، بالإضافة إلى ضبط محل جمع 1440 عبوة مكرونة تموينية بغرض إعادة بيعها، و3 محاضر ضد بدالين تموينيين لتصرفهم في سلع مدعمة، وشملت الجهود تحرير 5 محاضر ضد محلات تجارية تعمل بدون تراخيص، و35 محضرًا ضد عمال في الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية، و15 محضرًا لعدم إعلان الأسعار، و4 جنح ضد طلمبات رصيف غير مرخصة تم ضبط 150 لتر سولار و100 لتر بنزين بها.

وفي قطاع الوقود والغاز، تم تحرير 4 محاضر لمحطات تموين سيارات لعدم إعلان الأسعار، و4 محاضر أخرى لمستودعات بوتاجاز مغلقة خلال ساعات العمل، و14 محضرًا لمستودعات لم تلتزم بتوزيع الحصة الشهرية بدون مبرر.

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