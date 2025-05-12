تعليم إهناسيا ببني سويف تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه في إطار توجيهات أمل الهواري مدير مديرية التربية والتعليم، عن استعداداتها المكثفة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، والمقرر انطلاقها في 21 مايو الجاري، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية الواردة من الوزارة.

وعقدت الدكتورة نبيلة فتحي، مدير عام إدارة إهناسيا التعليمية ببني سويف، اجتماعًا بحضور أحمد سرور وكيل الإدارة، وعادل مفتاح رئيس قسم التعليم الثانوي، ومحمد الدرباشي مدير التعليم الابتدائي بالإدارة، إلى جانب مديري المدارس الثانوية الذين حضروا في العاشرة صباحًا، ثم مديري التعليم الابتدائي في الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بقاعة مركز مصادر التعلم.

تعليم إهناسيا ببني سويف تستعد للإمتحانات

وأكدت مدير تعليم إهناسيا، في مستهل الاجتماع، أن امتحانات سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي لا تقل أهمية عن الشهادة الإعدادية أو امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشددة على أهمية الاستعداد الجيد وتوفير كافة الإجراءات والدعم اللازم لضمان سير الامتحانات بانضباط ونجاح.

وتم خلال الاجتماع استعراض تعليمات مديرية التربية والتعليم ببني سويف، والإجراءات التي تهدف إلى ضبط سير الامتحانات، حيث أشار وكيل الإدارة إلى نشر الجداول المعدة وفق الخطة الزمنية، مع مراعاة المناسبات المتزامنة مع أيام الامتحانات، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين جميع أطراف المنظومة التعليمية.

تعليم إهناسيا ببني سويف تستعد للإمتحانات

وقد تم تشكيل لجان كنترول من قبل مديري المراحل لتجهيز الامتحانات داخل المطبعة السرية بالإدارة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المدارس ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب وتذليل أية عقبات قد تواجه سير الامتحانات.

كما تم التأكيد على موجهي المواد بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة عن المركز القومي للامتحانات، والابتعاد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي أو الديني، مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيًا ولغويًا.

وشددت مدير عام الإدارة التعليمية بإهناسيا، على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش بجميع أشكاله، مع رصد أي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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