أخبار الفن اليوم.. مهرجان كان يجبر هالي بيري علي تغيير فستانها.. أحمد السقا يسافر لأوروبا لتلقي العلاج

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

تهربت رئيسة لجنة تحكيم الدورة ٧٨، من مهرجان كان السينمائي لعام 2025، الممثلة الفرنسية 'جولييت بينوش'، من الإجابة على سؤال أحد الصحفيين، حول سبب عدم توقيعها على رسالة صناع الأفلام التي تدين الهجمات المستمرة من جيش الاحتلال على غزة.



وقالت جولييت، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل لأعضاء لجنة تحكيم كان: "لا أستطيع إجابتك عن هذا السؤال".

تعرض الفنان أحمد السقا لإصابة في القدم، أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد “أحمد وأحمد”، الذى يشاركه في بطولته الفنان أحمد فهمي.



وأكد أحد العاملين في فيلم “أحمد وأحمد” في تصريحات لفيتو، أن هذه المشاهد كانت النهائية للعمل وتم تصويرها خلال الأيام القليلة الماضية، ونتج عن تصويرها إصابة في القدم، والركبة، مما اضطر أحمد السقا إلى السفر إلى أوروبا كي يتلقي العلاج هناك، على يد أحد الأطباء المتخصصين في عظام “الركبة”.

أكدت الممثلة الأمريكية هالي بيري، عضو لجنة تحكيم الدورة ٧٨ من مهرجان كان، أن قانون حظر التعري على السجادة الحمراء في مهرجان كان "أمرٌ جيد على الأرجح".



وكشفت هالي بيري، خلال تواجدها في مؤتمر أعضاء لجنة التحكيم، عن أنها اضطرت لتغيير فستانها في حفل الافتتاح بسبب القواعد الجديدة لمهرجان كان قائلة:"كان لديّ فستان رائع من تصميم غوبتا، لكنني لا أستطيع ارتداؤه الليلة لأن ذيله كبير جدًا".

كشف الفنان محمد رياض بطل مسلسل “قلع الحجر” الذى تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي عن تفاصيل الأزمة التي تواجه صناع صناع مسلسل قلع الحجر 2 ، حيث أكد أن هناك عدد كبيرًا من العاملين لم يتقاضوا أجورهم عن عملهم منهم فنيون، وعاملو إضاءة وعمال، وفنانون رغم عرض المسلسل على قنوات كبرى.



وقال في تصريحات خاصة لفيتو: “إنه تقاضي جزءا بسيطا جدا عن دوره في العمل، قائلًا:” ما حصلت عليه يعتبر أننى لم أحصل على أى شىء نهائي مقابل أجرى في العمل؟



وتابع:"هناك بعض الفنانين لم يتقاضوا أى مقابل حتى الآن، وقمنا كمجموعة عاملين في المسلسل بتقديم شكوى لنقابة المهن التمثيلية، ويتم دراستها في الوقت الحالي مع المنتجين.



كل ما تريد معرفته عن الدورة 78 لمهرجان كان قبل ساعات من انطلاقها

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يعد أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا.



وتنطلق الدورة 78، لمهرجان كان مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو، وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، وسط حضور كبير من نجوم هوليوود والعرب، والعالم.

تكريم روبرت دي نيرور

ويشهد حفل افتتاح الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي، تكريم الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرور، بجائزة"السعفة الذهبية الفخرية"، عن مسيرته الفنية الكبيرة في السينما.

كما يشهد المهرجان تكريم الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، بجائزة "المرأة في الحركة"، والتي تمنحها المهرجانات السينمائية للنساء المؤثرات في مجال السينما.

توفى الفنان شريف ليلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، حيث تم إعلان الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”.



وتفاعل الجمهور وزملاءه مع نبأ الوفاة، حيث عبر العديد من أصدقاء الفنان الراحل عن حزنهم الشديد، وطالبوا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

من هو الفنان شريف ليلة؟

ويُعد شريف ليلة من أبرز الوجوه المألوفة في عالم الفن المصري، ولقد بدأ مشواره الفني عام 20025 من خلال مسلسل نزار قباني، ثم انطلق بعدها وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة.

كشف المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ فيتو حقيقة أزمة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وهل تم تقديم شكوى جديدة ضدها بتهمة الإساءة للمصريين؟ حيث أكد أن المطربة اللبنانية ممنوعة من العمل في مصر، منذ فترة، سواء تم تقديم شكوى جديدة أم لا.



وقال محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية: "قرار منع هيفاء من العمل في مصر صدر منذ فترة، وما زال القرار ساريا".



وتابع: "حينما قدم مدير أعمالها السابق خالد التهامي شكوى ضدها تم اتخاذ قرار مثولها أمام جهات التحقيق، وامتنعت عن الحضور، وصدر قرار بمنعها من العمل في مصر".

احتفلت الإعلامية الشهيرة، ريا أبي راشد، بعيد ميلادها، في مدينة كان الفرنسية، حيث تتواجد لتغطية الدورة 78، من المهرجان.



ونشرت الإعلامية مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، وهي تطفئ شمعة عيد ميلادها.

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يعد أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا.



ووجهت إدارة مهرجان كان، تحذيرا لجميع الضيفات، طالبتهم فيه، بعدم الظهور بفساتين عارية تكشف أجزاء حساسة من الجسم، بالإضافة لحظر الفساتين الضخمة. أو ذات الذيل الطويل بسبب إعاقتها لحركة مرور الأشخاص. أو الجلوس على الكراسي المقابلة للمسرح.

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