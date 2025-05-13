الثلاثاء 13 مايو 2025
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ثقافة وفنون

محمد رياض يكشف لـ فيتو تفاصيل أزمة مسلسل قلع الحجر 2

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض بطل مسلسل “قلع الحجر” الذى تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي عن تفاصيل الأزمة التي تواجه صناع صناع مسلسل قلع الحجر 2 ، حيث أكد أن هناك عدد كبيرًا من العاملين لم يتقاضوا أجورهم عن عملهم منهم فنيون، وعاملو إضاءة وعمال، وفنانون  رغم عرض المسلسل على قنوات كبرى.


وقال في تصريحات خاصة لفيتو: “إنه تقاضي جزءا بسيطا جدا عن دوره في العمل، قائلًا:” ما حصلت عليه يعتبر أننى لم أحصل على أى شىء نهائي مقابل أجرى في العمل؟

وتابع:"هناك بعض الفنانين لم يتقاضوا أى مقابل حتى الآن، وقمنا كمجموعة عاملين في المسلسل بتقديم شكوى لنقابة المهن التمثيلية، ويتم دراستها في الوقت الحالي مع المنتجين.

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدية من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

 

وتشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر محاولة قتل العمدة فرماوي الذي يلعب دوره الفنان محمد رياض، بسبب المشاكل والأزمات التي تعرض لها خلال الجزء الأول من العمل.

 مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج حسني صالح.

 

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محمد رياض قلع الحجر حسني صالح مسلسل قلع الحجر

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