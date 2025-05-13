الثلاثاء 13 مايو 2025
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ثقافة وفنون

الموسيقيين: منع هيفاء من العمل في مصر مازال ساريا

هيفاء وهبي، فيتو
هيفاء وهبي، فيتو

كشف المتحدث الرسمي الموسيقيين في تصريح خاص لـ فيتو حقيقة أزمة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وهل تم تقديم شكوى جديدة ضدها بتهمة الإساءة للمصريين؟، حيث أكد أن المطربة اللبنانية ممنوعة من العمل في مصر، منذ فترة، سواء تم تقديم شكوى جديدة أم لا.


وقال محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية:" قرار منع هيفاء من العمل في مصر صدر منذ فترة، ومازال القرار ساريا".

وتابع:"حينما قدم مدير أعمالها السابق خالد التهامي شكوى ضدها تم اتخاذ قرار مثولها أمام جهات التحقيق، وامتنعت عن الحضور، وصدر  قرار بمنعها من العمل في مصر".

 أزمة هيفاء وهبي 

 

وكانت قد قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم «خالد التهامي»، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقًا.

 

أغنية جديدة لـ هيفاء وهبي

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي العمل على أغنية جديدة من المفترض طرحها قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

تأجيل عرض مسلسل بمية دهب لسباق رمضان 2026

ومن ناحية أخرى، قررت الشركة المنتجة لمسلسل بمية دهب الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي تأجيل العمل لسباق رمضان 2026، وذلك بسبب زيادة ميزانية العمل، وعدم الانتهاء من كتابة جميع حلقاته.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل بمية دهب والتي تقوم ببطولته هيفاء وهبي قد طرحت في وقت سابق البوستر الرسمي للعمل، منذ أيام قليلة، قبل أن يتغير الموقف وتعلن التأجيل إلى 2026.

 

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