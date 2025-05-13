الثلاثاء 13 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رئيس كان تتهرب من الإجابة عن سبب عدم توقيعها على رسالة تدين الحرب في غزة (فيديو)

رئيس مهرجان كان فيتو
رئيس مهرجان كان فيتو

تهربت رئيسة لجنة تحكيم الدورة ٧٨، من مهرجان كان السينمائي لعام 2025، الممثلة الفرنسية 'جولييت بينوش'، من الإجابة على سؤال أحد الصحفيين، حول سبب عدم توقيعها على رسالة صناع الأفلام التي تدين الهجمات المستمرة من جيش الاحتلال على غزة.

وقالت جولييت، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل لأعضاء لجنة تحكيم كان: "لا أستطيع إجابتك عن هذا السؤال".

وبدأت منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يعد أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا.

وانطلقت الدورة 78، لمهرجان كان اليوم الثلاثاء 13 مايو، وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، وسط حضور كبير من نجوم هوليوود والعرب، والعالم.

 

تكريم روبرت دي نيرور

ويشهد حفل افتتاح الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي، تكريم الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرور، بجائزة"السعفة الذهبية الفخرية"، عن مسيرته الفنية الكبيرة في السينما.

كما يشهد المهرجان تكريم الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، بجائزة "المرأة في الحركة"، والتي تمنحها المهرجانات السينمائية للنساء المؤثرات في مجال السينما.

 

أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2025

 أعلنت إدارة مهرجان كان رسميا، عن الأفلام التي ستعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، سواء في المسابقة الرسمية، أو "مسابقة نظرة ما".

VIE PRIVÉE

سيُعرض فيلم الجريمة الغامض "VIE PRIVÉE"، للمخرجة ريبيكا زلوتوفسكي لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو من بطولة جودي فوستر.

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SPLITSVILLE

سيُعرض فيلم "SPLITSVILLE" للمخرج مايكل أنجيلو كوفينو لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو بطولة داكوتا جونسون، أدريا أرجونا، كايل مارفن، ديفيد كاستانيدا، وأو-تي فاجبينلي.

 

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MY FATHER'S SHADOW

ويُعرض فيلم "ظل والدي ـ MY FATHER'S SHADOW" للمخرج أكينولا ديفيز جونيور، بطولة سوب ديريسو، لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥.

وتدور أحداثه، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية النيجيرية عام ١٩٩٣، يقضي شقيقان صغيران يومًا في لاغوس مع والدهما المنفصل عنهما.

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URCHIN

يُعرض فيلم "URCHIN"، وهو أول تجربة إخراجية للمخرج هاريس ديكنسون، لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو من بطولة فرانك ديلان، بدور متشرد يُكافح للاندماج في المجتمع.

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ELEANOR THE GREAT

وسيُعرض فيلم "إليانور العظيمة - ELEANOR THE GREAT" للمخرجة سكارليت جوهانسون للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو من بطولة جون سكويب.

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PILLION

كما سيتم عرض فيلم هاري لايتون "PILLION" لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، وهو من بطولة ألكسندر سكارسجارد وهاري ميلينج.

SENTIMENTAL VALUE

كما سيعرض فيلم "القيمة العاطفية - SENTIMENTAL VALUE" للمخرج يواكيم ترير لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025.

والفيلم من بطولة رينات رينسف، إنجا إبسدوتر ليلياس، ستيلان سكارسجارد، إيل فانينغ، وكوري مايكل سميث.

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وسيتم عرض فيلم جديد للمخرج جعفر بناهي، لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي عام 2025.

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THE MASTERMIND

يُعرض فيلم "العقل المدبر ـ THE MASTERMIND" للمخرجة كيلي ريتشاردت لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥.

والفيلم من بطولة جون ماغارو، وجوش أوكونور، وألانا حاييم.

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THE SECRET AGENT

سيُعرض فيلم "العميل السري ـ THE SECRET AGENT" للمخرج كليبر ميندونسا فيلهو لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥.

والفيلم من بطولة فاجنر مورا، وماريا فرناندا كانديدو، وغابرييل ليون، وتدور أحداث الفيلم في البرازيل عام ١٩٧٧، ويروي قصة مارسيلو، وهو مُعلّم يهرب من ماضيه الغامض بحثًا عن السلام.

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THE HISTORY OF SOUND

ويُعرض فيلم "تاريخ الصوت ـ THE HISTORY OF SOUND" للمخرج أوليفر هيرمانوس لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو من بطولة بول ميسكال وجوش أوكونور.

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ALPHA

سيُعرض فيلم "ألفا ـ  ALPHA" للمخرجة جوليا دوكورناو لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو من بطولة، غلشيفته فراهاني، طاهر رحيم، إيما ماكي، وفينيغان أولدفيلد.

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NOUVELLE VAGUE

سيُعرض فيلم "الموجة الجديدة ـ NOUVELLE VAGUE" للمخرج ريتشارد لينكليتر لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، ويُصوّر الفيلم إنتاج فيلم "لاهث" للمخرج جان لوك غودار.

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EDDINGTON

يُعرض فيلم "إيدينغتون ـ EDDINGTON" للمخرج آري أستر لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥.

الفيلم من بطولة خواكين فينيكس، بيدرو باسكال، إيما ستون، أوستن بتلر، ديدري أوكونيل، مايكل وارد، وويليام بيلو، ويدور الفيلم حول شريف بلدة صغيرة في نيو مكسيكو لديه طموحات أكبر.

 

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لجنة تحكيم الدورة 78 من مهرجان كان

ويتولي رئاسة الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي، الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار، جولييت بينوش.

فيما تضم لجنة تحكيم المهرجان، كلا من الممثلة الأمريكية هالي بيري، والمخرجة الهندية بايال كاباديا، والممثلة الإيطالية ألبا رورفاكر، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، والمخرج الكونغولي ديودو حمادي، والمخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغسو، والمخرج المكسيكي كارلوس ريجاداس، والممثل الأمريكي جيريمي سترونج.

 

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