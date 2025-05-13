بسبب "أحمد وأحمد"، السقا يسافر لأوروبا لتلقي العلاج

تعرض الفنان أحمد السقا لإصابة في القدم، أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد “أحمد وأحمد”، الذى يشاركه في بطولته الفنان أحمد فهمي.



وأكد أحد العاملين في فيلم “أحمد وأحمد” في تصريحات لفيتو، أن هذه المشاهد كانت النهائية للعمل وتم تصويرها خلال الأيام القليلة الماضية، ونتج عن تصويرها إصابة في القدم، والركبة، مما اضطر أحمد السقا إلى السفر إلى أوروبا كي يتلقي العلاج هناك، على يد أحد الأطباء المتخصصين في عظام “الركبة”.

وقررت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي عرضه بداية شهر يونيو القادم.



وكان قد بدأ المخرج أحمد نادر جلال والكاست المسئول عن مونتاج فيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي في مونتاج العمل تمهيدًا لعرضه.

تفاصيل فيلم أحمد وأحمد

ويلعب السقا خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد مع الفنان أحمد فهمي، شخصية خاله، الذي يعيش معه في منزل واحد، ويجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال أحداث الفيلم يفقد الفنان أحمد السقا الذاكرة ويدخل في غيبوبة لمدة يوم كامل، وتبدأ أحداث الكوميديا بينه وبين فهمي.



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