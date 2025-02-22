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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، أسرة قلع الحجر تنهي 90٪ من أحداثه

مسلسل قلع الحجر،
مسلسل قلع الحجر، فيتو

انتهت أسرة مسلسل  قلع الحجر من تصوير ما يقرب من  90 ٪ من أحداثه، وتم التصوير بين ديكورات العمل الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنطقة الصليبية.

 

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدية من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

 

وتشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر محاولة قتل العمدة فرماوي الذي يلعب دوره الفنان محمد رياض، بسبب المشاكل والأزمات التي تعرض لها خلال الجزء الأول من العمل.

 مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج حسني صالح.

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