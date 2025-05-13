الثلاثاء 13 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رحل عن عالمنا اليوم، من هو الفنان شريف ليلة؟

شريف ليلة، فيتو
شريف ليلة، فيتو

توفى الفنان شريف ليلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، حيث تم إعلان الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”.

وتفاعل الجمهور وزملاءه مع نبأ الوفاة، حيث عبر العديد من أصدقاء الفنان الراحل عن حزنهم الشديد، وطالبوا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.   

من هو الفنان شريف ليلة؟

ويُعد شريف ليلة من أبرز الوجوه المألوفة في عالم الفن المصري، ولقد بدأ مشواره الفني عام 20025 من خلال مسلسل نزار قباني، ثم انطلق بعدها وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة. 

حيث شارك الراحل في عدة اعمال ناجحة منها فيلم “أسماء” (2011)، مسلسل “حكايات بنات” (2012)،  مسلسل “لعبة إبليس” (2015)، مسلسل “شبر ميه” (2019)، مسلسل “أهو ده اللي صار” (2019)، وكانت آخر مشاركاته الفنية في مسلسل “عمر أفندي”، الذي عُرض مؤخرًا وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم أحمد حاتم، آية سماحة، ورانيا يوسف.   

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