للمرة الأولى.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدخل تصنيف التايمز البريطانى 2025 فى القطاع الطبى والصحى

حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إنجازا متميزا بدخولها تصنيف التايمز البريطاني 2025، لأول مرة في القطاع الطبي والصحي، الذي يشمل كليات الطب، الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، العلوم الصحية، والتمريض، وفق الاعلان عن نتائج التصنيف للتخصصات العلمية (THE World University Rankings by Subject 2025).

ويأتي هذا الإنجاز بدعم خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي يولي العملية التعليمية اهتمامًا كبيرا، ويضع على رأس أولوياته الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثى للجامعة، ويحرص على توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المعايير العالمية، ودعم الكليات المختلفة بما تحتاجه من بنية تحتية ومرافق تعليمية حديثة.

د. نهاد المحبوب: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الجامعة الخاصة الوحيدة المصنفة وحصلت على فئة +1001 على مستوى العالم

وأعرب الدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدا أن دخول الجامعة تصنيف التايمز العالمي في القطاع الطبي والصحي لأول مرة يعد تتويجا لجهود متواصلة من التطوير الأكاديمي والبحثي.

الجامعة تسير بخطى واثقة نحو التميز والريادة والمنافسة على المستوى الدولى

وأضاف الدكتور نهاد المحبوب أن هذا التصنيف العالمي يمنح الجامعة دفعة قوية للاستمرار في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، ويؤكد أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو التميز والريادة على المستوى الدولي، موضحا أنه تم إدراج 23 جامعة مصرية، لتكون جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الجامعة الخاصة الوحيدة ضمن الجامعات المصرية المصنفة، حيث حصلت على فئة +1001 على مستوى العالم.

وأوضح د. المحبوب أن هذا التصنيف يعد من أبرز التصنيفات العالمية التي تقيم أداء الجامعات في 11 تخصصا علميا، وقد شمل هذا العام 1,150 جامعة من 102 دولة حول العالم في المجال الطبي والصحي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الجامعة، ويعكس التزامها المستمر بتقديم تعليم عالي الجودة وتطوير البحث العلمي.

ويعتمد تصنيف التايمز للتعليم العالي حسب التخصصات على خمسة محاور رئيسية لتقييم أداء الجامعات، وهى التعليم بيئة التعلم (بيئة البحث العلمي) الحجم، الدخل والسمعة (جودة البحث العلمي) تأثير الاستشهادات، قوة البحث، التميز البحثي والتأثير البحثي (النظرة الدولية) اعضاء هيئة التدريس، الطلاب والبحث العلمي (والقطاع الصناعي) الدخل وبراءات الاختراع.



وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية، بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

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