كلية "طب الأسنان" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم أول مؤتمر لريادة الأعمال (صور)

نظمت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المؤتمر الأول لريادة الأعمال تحت عنوان "من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية"، وذلك بقاعة المعرفة بالجامعة، تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مهارات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل.

وشهد المؤتمر حضور أكثر من 230 طالبًا وطالبة من طلاب السنة النهائية وأطباء الامتياز بالكلية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

د. نهاد المحبوب: مؤتمر ريادة الأعمال خطوة لتعزيز التفكير الابتكاري ودعم المشروعات الناشئة

وأكد الدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن المؤتمر يأتي بهدف تعزيز التفكير الريادي بين الطلاب، وتشجيع تبادل المعرفة بين الخبراء ورواد الأعمال والأكاديميين، بالإضافة إلى دعم المشروعات الناشئة وتوفير فرص التواصل بين المشاركين ورواد الأعمال.

د. هالة المنوفي: نعزز الحلول المبتكرة والتعاون بين الجامعات ورواد الأعمال لتحقيق نمو مستدام

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة المنوفي، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، أن المؤتمر سلط الضوء على أهمية تبني الممارسات المستدامة والحلول المبتكرة لدعم النمو طويل الأجل، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ورواد الأعمال لإرساء منظومة ديناميكية للمشروعات المستقبلية.

ورش عمل متميزة ومشروعات طلابية مبتكرة.. ونخبة من رموز الطب وريادة الأعمال تتألق في المؤتمر

وتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل، حيث افتتح الأستاذ الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، الفعاليات بمحاضرة تحت عنوان "الوصايا العشر للتسويق في طب الأسنان"، فيما شملت ورش العمل موضوعات عن كيفية إعداد دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء عيادات الأسنان، كما أدار الأستاذ الدكتور مجدي عبد القادر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بجانب الدكتورة نيفين وهدان والدكتور نور الدين مصطفى، حلقات نقاش ثرية ناقشت سبل تطوير المشاريع الصغيرة.

وشهد المؤتمر إقامة معرض للمشروعات الصغيرة لطلاب الكلية، حيث عرض المشاركون مشروعاتهم وأفكارهم التجارية التي تدعم مهنة طب الأسنان، بما يتماشى مع مهاراتهم ومواهبهم، وقامت الدكتورة هالة المنوفي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتورة منال البرماوي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بافتتاح المعرض رسميًا، كما شهدت الفعاليات مشاركة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة ومؤسسة القيادات الشبابية، الذين أبرزوا أهمية دور المرأة والشباب المهنيين في تشكيل مستقبل ريادة الأعمال في مجال طب الأسنان.

ويأتي المؤتمر كخطوة عملية ضمن رؤية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وربط التعليم الجامعي بمتطلبات السوق، بما يعزز فرص الطلاب في بناء مسارات مهنية ناجحة ومستدامة.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية، بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

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