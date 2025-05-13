ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية

وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون المشترك بين البلدين نحو آفاق جديدة.

وتشمل الوثيقة مجالات متعددة للتعاون، من أبرزها الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والتجارة والدفاع، إضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والابتكار والتنمية المستدامة.

وتُعد هذه الخطوة ترجمة لرؤية مشتركة تهدف إلى تقوية الشراكات الاقتصادية ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

زيارة تاريخية

وبدأت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، محادثات سعودية - أمريكية في قصر اليمامة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يزور الرياض في إطار زيارة وصفها بالتاريخية.

وكان ترامب وصل بوقت سابق اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، فيما رافقت الطائرة الرئاسية الأمريكية مقاتلات "إف 15" سعودية.

كما رافق الضيف الأمريكي وفد كبير ضم العديد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين.

إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي أمس، زيارته اليوم إلى السعودية وبعدئذ الإمارات وقطر، بأنها زيارة تاريخية.

كما رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جلسته الأخيرة، بهذه الزيارة الرسمية لرئيس أمريكا.

وأعرب عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة، وفقًا لما ذكرته "واس".

يذكر أن هذه الجولة الرسمية هي الأولى لترامب خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية.

وقبل ثماني سنوات، اختار ترامب أيضًا السعودية كوجهة لرحلته الخارجية الأولى كرئيس، تأكيدا على أهمية دور السعودية الجيوسياسي المتزايد في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والتاريخية المتميزة بين الجانبين.

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