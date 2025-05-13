الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

الداخلية الليبية: طرابلس آمنة ومستقرة وندعو الموظفين للالتحاق بأعمالهم

الداخلية الليبية
الداخلية الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس "آمنة ومستقرة"، وأن الأجهزة الأمنية تؤدي مهامها بكفاءة في حفظ الأمن والنظام العام.

 

عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها

ودعت الوزارة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء جميع المواطنين، وبشكل خاص موظفي مؤسسات الدولة إلى الالتحاق بأعمالهم والمساهمة في عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وطمأنة الرأي العام بعد يوم من التوترات الأمنية في بعض مناطق العاصمة.

 

ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة

كما ناشدت وزارة الداخلية كافة منتسبيها ضرورة العودة الفورية إلى مواقع عملهم والالتزام بالدوام الرسمي لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة، مؤكدة أن ذلك يعد واجبا وطنيا في هذه المرحلة لضمان ترسيخ الأمن والاستقرار.

وختم البيان بدعاء لحفظ ليبيا وشعبها، مجددا التأكيد على أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لضمان الأمن في كامل مناطق العاصمة.

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الوحدة الوطنية طرابلس حفظ ليبيا وشعبها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

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