طرابلس على صفيح ساخن.. اشتباكات عنيفة لساعات بين مجموعات مسلحة.. مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار.. وحكومة الدبيبة تعلن انتهاء العملية العسكرية

بعدما شهد جنوب العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة مساء أمس، أعلن مصدر طبي مقتل ستة أشخاص على الأقل.

انتشال 6 جثامين بمحيط منطقة أبو سليم

وقال مركز الطب الميداني بحكومة طرابلس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تم انتشال "6 جثامين بمحيط منطقة أبو سليم"، الواقعة في جنوب العاصمة.

كما نشر المركز صورا لعدد من الجثث في أكياس بيضاء بجانب عدد من المدرعات والآليات العسكرية المدمرة في عدد من المواقع في أبو سليم.

اشتباكات عنيفة لساعات بين مجموعات مسلحة

وشهدت بلدية أبو سليم والمناطق الواقعة جنوب طرابلس، اشتباكات عنيفة لساعات بين مجموعات مسلحة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.



مقتل عبد الغني الككلي

فيما أفضت تلك المواجهات التي استهدفت مجموعات تابعة لجهاز دعم الاستقرار في أبو سليم إلى سيطرة مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة على جميع مقرات دعم الاستقرار.

كما أدت إلى مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار والقيادي الأهم لأبرز المجموعات المسلحة التي تسيطر على مناطق مهمة في طرابلس منذ العام 2011.



انتهاء العملية العسكرية في طرابلس

في حين أعلنت وزارة الدفاع بحكومة طرابلس أن "العملية العسكرية انتهت" دون تقديم تفاصيل.

من جهته، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن ما تحقق "إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة على العاصمة"، في إشارة للسيطرة على مقرات المجموعة المسلحة البارزة في أبو سليم.

كما اعتبر في بيان صحفي، نشر في وقت متأخر ليلا، أن ما تحقق يشكل "خطوة حاسمة" نحو إنهاء "المجموعات غير النظامية".

أبرز التشكيلات المسلحة في ليبيا

ويعد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أحد أبرز التشكيلات المسلحة التي تفرض سلطتها على مقرات حكومية وحيوية يفترض تأمينها من قبل وزارتي الداخلية والدفاع.

وبحسب مراقبين، تزايد نفوذ المجموعات المسلحة التابعة لجهاز دعم الاستقرار، وباتت تمثل تهديدا لسلطة الدولة وقدرتها على فرض نفوذها على المقرات المهمة، وفق ما أفادت فرانس برس.

يذكر أنه على الرغم من أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ يونيو 2020، فإنها تشهد من حين لآخر اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة لأسباب يتعلّق معظمها بالصراع على مناطق النفوذ والمواقع الحيوية.

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