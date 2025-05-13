الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

الأونروا: يجب رفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات للمحتاجين

أونروا
أونروا

 أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والنزوح الجماعي والقيود الصارمة على المساعدات.

الأونروا تشدد علي ضرورة رفع الحصار عن غزة

 وشددت الأونروا، على ضرورة  رفع الحصار عن غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

وقبل وقت سابق أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة لدخول غزة، كما أعلنت أن فرقها هناك مستعدة لتوسيع نطاق عمليات تسليم المساعدات.

 

وأوضحت الأونروا، أنه كلما طال أمد حصار غزة ازداد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على حياة عدد لا يحصى من الناس.

 

1500 فلسطيني فقدوا البصر

ومن جانبها قالت وزارة الصحة بغزة، في بيان إن 1500 فلسطيني فقدوا البصر بسبب الحرب و4000 آخرون مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية.

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