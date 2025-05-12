أخبار الفن اليوم.. أحمد فهمي يتعاقد على مسلسل ابن النادي.. حل أزمة حفل باسم يوسف في أمريكا

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلن الفنان أحمد فهمي تعاقده على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “ابن النادي”، ينتجه طارق الجنايني، ويعرض المسلسل عبر منصة شاهد خلال الفترة القادمة.



ويشهد المسلسل عودة أحمد فهمي للدراما من جديد بعد غياب عامين، حيث قدم عام 2023 مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي حقق نجاحا كبيرًا.

كشف الإعلامي الساخر باسم يوسف، آخر مستجدات أزمة حفله، الذي من المفترض أن يقام بولاية ميامي يوم 13 من شهر يونيو المقبل، بعد أن رفض المسرح الذي تم التعاقد معه، إقامة الحفل بموعدها.

كشف الفنان سامح حسين، عن ميزة في زوجته يقدرها جيدًا لها وتميزها عن باقي النساء، مضيفا: زوجتي عارفة كل عيوبي ومبتستخدمهاش.



وتابع خلال برومو حلقته وأسرته مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "أون": "زوجتي نسخة طبق الأصل مني".

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو قديم، لعقد قرانها على الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث ظهر “الساحر”، وهو يردد الكلمات التي قالها المأذون الشرعي، وكانت تجلس بجواره بوسي شلبي، التي كانت ترتدي الفستان الأبيض.

تشهد أحداث فيلم إن غاب القط المقرر عرضه قريبا خلافات بين كارمن بصيبص وآسر ياسين ضمن أحداث العمل، بعد قصة حب كبيرة بينهما.



الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، إلى جانب عدد من الفنانين.

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الفنان سامح حسين الجديد استنساخ.



إيرادات فيلم استنساخ

وحقق فيلم استنساخ إيرادات بلغت 14 ألف جنيه أمس الأحد في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

قصة وأبطال فيلم استنساخ

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل جديدة حول قصة فيلم مارفل، الذي يجري تصويره في الوقت الحالي Avengers Doomsday.



وذكرت التقارير أن "روبرت داوني جونيور"، الذي يجسد شخصية الشرير DoctorDoom، سيستخدم أعضاء فريقي الـ Avengers، والـ FantasticFour، لمواجهة فريق الـ XMen، وذلك خلال أحداث فيلم Avengers Doomsday للوصول إلي هدفه.

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