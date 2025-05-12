بوسي شلبي تنشر مقطع فيديو من عقد قرانها على محمود عبد العزيز

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو قديم، لعقد قرانها على الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث ظهر “الساحر”، وهو يردد الكلمات التي قالها المأذون الشرعي، وكانت تجلس بجواره بوسي شلبي، التي كانت ترتدي الفستان الأبيض.

وحصدت بوسي العديد من التعليقات من المتابعين، الذين دعموها في أزمتها مع ورثة الفنان محمود عبد العزيز، الذين أكدوا أنهم قد حصلوا عن حكم قضائي نهائي، يؤكد طلاق والدها لبوسي شلبي منذ عام 1998.

وكشف الفنان محمد محمود عبد العزيز تفاصيل جديدة في أزمة الإعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد حالة كبيرة من الجدل في الوسط الفني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أكد أولاد الساحر طلاق والدهم والإعلامية بعد زواج شهر ونصف فقط عام 1998.



وأكد محمد محمود عبد العزيز من خلال برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب أن سبب فتح هذه القضية حاليًّا هو صدور الحكم القضائي ضد الإعلامية بوسي شلبي، مشددًا على خسارتها جميع مراحل التقاضي في قضية إثبات الرجعة التي قامت الإعلامية برفعها في عام 2023.

وأوضح نجل الراحل محمود عبد العزيز أنه كان يرفض الحديث عن هذا الأمر في الإعلام، ولكن الإعلامية بوسي شلبي هي من أثارت القضية في المحاكم وخسرت جميع المراحل، مؤكدًا على حزنه الشديد لذكر اسم محمود عبد العزيز بهذا الشكل على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال أن أنباء وجود أرض وكونها سبب الخلاف لا أساس له من الصحة، مضيفًا: “محمود عبد العزيز كان يوزع كل أمواله بالعدل”، مضيفًا أن اسم الإعلامية بوسي شلبي غير موجود على إعلان الوراثة.

بيان ورثة محمود عبد العزيز

وأصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا، للرد على ما وصفوه بـ "المنشورات المغلوطة" التي انتشرت مؤخرًا والتي تتعلق بعلاقة الفنان الراحل بالإعلامية بوسي شلبي من زواج وطلاق.

مغالطات وأكاذيب

وجاء في بيان ورثة الفنان الراحل "أن الإعلامية بوسي شلبي - من دون الإشارة إلى اسمها - قامت بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من "المغالطات والأكاذيب" بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهار طلاقها".

وأضاف الورثة في البيان "أنهم آثروا الصمت حتى يقول القضاء كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات، حيث صدرت جميع الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، والتي وجاءت تأكيدًا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

طلاق.. وعلاقة عمل

وأكد ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز صحة المستندات التي تثبت طلاق الإعلامية من والدهم الراحل، وجاء في البيان: "نعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجًا بها حتى أيامه الأخيره هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

كما أكد ورثة الراحل محمود عبد العزيز: "نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان، ونؤكد أننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".

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