الإثنين 12 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد فهمي يتعاقد على مسلسل جديد بعنوان " ابن النادي"

احمد فهمي
احمد فهمي

أعلن الفنان أحمد فهمي تعاقده على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “ابن النادي”، ينتجه طارق الجنايني، ويعرض المسلسل عبر منصة شاهد خلال الفترة القادمة.

 

ويشهد المسلسل عودة أحمد فهمي للدراما من جديد بعد غياب عامين، حيث قدم عام 2023 مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي حقق نجاحا كبيرًا 

 

من جانب آخر كان قد أوضح الفنان أحمد فهمي حقيقة الفيديو الذي نشره وجمعه بطليقته هنا الزاهد مؤخرا والذي علق عليه قائلا: "لو دا هيثبتلك، مفاجأة مش كدة"، والذي أثار تساؤلات الجمهور حول حقيقة عودتهما إلى بعضهما.

 

أحمد فهمي وهنا الزاهد 

وقال أحمد فهمي من خلال فيس بوك: “للتوضيح، البوست اللي نزل على صفحتي واتشال هو غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي موضوع، بسيط ومش مقصود”. 

وتابع: “أنا اللي بحب أقوله، بقوله بشكل مباشر من غير تلميحات أو غيره.. كل الاحترام لكل زملائي وبالتوفيق للجميع”.

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