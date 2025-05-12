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ثقافة وفنون

سامح حسين: زوجتي نسخة طبق الأصل مني وعارفة كل عيوبي (فيديو)

الفنان سامح حسين،
الفنان سامح حسين، فيتو

كشف الفنان سامح حسين، عن ميزة في زوجته يقدرها جيدًا لها وتميزها عن باقي النساء، مضيفا: زوجتي عارفة كل عيوبي ومبتستخدمهاش.

سامح حسين: زوجتي نسخة طبق الأصل مني

وتابع خلال برومو حلقته وأسرته مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "أون": "زوجتي نسخة طبق الأصل مني".

وأضاف:"سامح حسين بيعمل كل حاجة في الدنيا من قلبه، وهذا بفضل تربيتي".

موعد حلفة سامح حسين مع منى الشاذلي

تذاع حلقة الفنان سامح حسين وزوجته وأبنائه مع منى الشاذلي يوم المقبل في تمام الساعة الـ 11 مساءًا على قناة "أون".

ويعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الفنان سامح حسين الجديد استنساخ.

إيرادات فيلم استنساخ 

وحقق فيلم استنساخ إيرادات بلغت 30.883 ألف جنيه يوم الجمعة الماضية  في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

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