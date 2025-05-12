ظهور نادر للفنان سامح حسين مع أسرته في "معكم منى الشاذلي"

يحل الفنان المصري سامح حسين، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تُعرض مساء الجمعة المقبل عبر شاشة قناة ON.

وتأتي الحلقة بعد النجاح الكبير الذي حققه سامح حسين في موسم رمضان الماضي من خلال برنامجه "قطايف"، الذي حصد أكثر من مليار مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تشهد الحلقة ظهورًا نادرًا ومميزًا لأفراد أسرة الفنان سامح حسين، حيث يشاركونه الحديث لأول مرة على الشاشة، وسط أجواء مليئة بالضحك والمواقف الطريفة التي تكشف عن الجانب الإنساني والعائلي في حياة الفنان المحبوب.

يتحدث سامح حسين خلال اللقاء عن كواليس برنامجه "قطايف"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نسب مشاهدة قياسية وصلت إلى مليار و450 مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح واحدًا من أنجح البرامج الرمضانية لهذا الموسم.

وتناول البرنامج قضايا اجتماعية وإنسانية وقيمًا دينية بأسلوب بسيط وجذاب يناسب مختلف الأعمار، خاصة فئة الشباب التي اختار حسين مخاطبتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

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