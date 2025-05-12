الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ظهور نادر للفنان سامح حسين مع أسرته في "معكم منى الشاذلي"

سامح حسين
سامح حسين

يحل الفنان المصري سامح حسين، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تُعرض مساء الجمعة المقبل عبر شاشة قناة ON.

 

وتأتي الحلقة بعد النجاح الكبير الذي حققه سامح حسين في موسم رمضان الماضي من خلال برنامجه "قطايف"، الذي حصد أكثر من مليار مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تشهد الحلقة ظهورًا نادرًا ومميزًا لأفراد أسرة الفنان سامح حسين، حيث يشاركونه الحديث لأول مرة على الشاشة، وسط أجواء مليئة بالضحك والمواقف الطريفة التي تكشف عن الجانب الإنساني والعائلي في حياة الفنان المحبوب.

 

يتحدث سامح حسين خلال اللقاء عن كواليس برنامجه "قطايف"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نسب مشاهدة قياسية وصلت إلى مليار و450 مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح واحدًا من أنجح البرامج الرمضانية لهذا الموسم.

 

وتناول البرنامج قضايا اجتماعية وإنسانية وقيمًا دينية بأسلوب بسيط وجذاب يناسب مختلف الأعمار، خاصة فئة الشباب التي اختار حسين مخاطبتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمعة المقبل الاعلامية مني الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى شاشة قناة ON لإعلامية منى الشاذلي معكم منى الشاذلى

مواد متعلقة

الونش يكشف حقيقة وساطة الفنان محمد حماقي لانتقاله للأهلي (فيديو)

أخبار الفن اليوم: تشييع جثمان الفنان نعيم عيسى بالإسكندرية.. أحمد سعد يشعل حفل العراق في حضور ساويرس.. وظافر العابدين يتعاقد على السلم والثعبان 2

الأكثر قراءة

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سوابق نصب، القصة الكاملة لتورط المدير الرياضي المحتمل للزمالك في قضية احتيال

البيتكوين تقفز فوق 105 آلاف دولار بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والعنب في سوق العبور

البلطي يواصل انخفاضه في سوق العبور، وهذه أسعار السمك اليوم الإثنين

تقرير المعمل الكيماوي بشأن مواد مخدرة حاولت راقصة شهيرة تهريبها عبر المطار

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

الخدمات التي يقدمها صندوق العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون العمل الجديد

الإيجار القديم، تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام القانون

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان حماس الإفراج عنه.. من هو الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

موسم الحج 2025، هل يجوز الحج مع عدم تقصير شعر الرأس؟

المزيد
الجريدة الرسمية