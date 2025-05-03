السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات فيلم استنساخ لـ سامح حسين في مصر

سامح حسين.فيتو
سامح حسين.فيتو

 يعرض في الوقت الحالي فيلم استنساخ، والذي يقوم ببطولته سامح حسين، وحقق الفيلم إيرادات 56 ألفا و67 جنيهًا في شباك التذاكر أمس الجمعة.

ليصل إجمالي إيراداته لقرابة المليوني و700 ألف منذ بدء عرضه بسينمات مصر فى 8 إبريل 2025.

 

قصة وأبطال فيلم استنساخ

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام. 

وتشارك الفنانة هبة مجدي النجم سامح حسين بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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