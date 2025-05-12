الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

3 شهداء جراء قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 أفادت قناة “تايمز أوف إسرائيل”، بإصابة جندي احتياط في تبادل لإطلاق النار في شمال قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جنديا أصيب برصاص قناص في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته تم انتشال جثامين 3 شهداء فلسطينيين بعد قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52.862 ألف شهيد و119.648 ألف مصاب منذ أكتوبر 2023.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة بأن هناك 33 شهيدا و94 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووجه الهلال الأحمر الفلسطيني نداء عاجلا للمجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية والإغاثية بفلسطين.

وتابع الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا منذ بداية العام 8 مسعفين في رفح ليرتفع عدد شهدائنا منذ بدء العدوان إلى 48.

 

شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية في قطاع غزة، 1400

 وأوضح الأحمر الفلسطيني أن عدد شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية في قطاع غزة ارتفع  إلى أكثر من 1400.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 15 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في جباليا بقطاع غزة.


وقالت الوكالة: إن 5 أطفال من بين الشهداء، إلى جانب عدد من الإصابات.

ووفق الوكالة فقد استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الطابق الثاني بمدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، استشهد أيضا عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في محيط مسجد حماد الحسنات غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 إلى 52829 شهيدا، و119554 مصابا.

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