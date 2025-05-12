القضاء الإسباني يفتح تحقيقا حول شحن أسلحة لإسرائيل

قرر قاضي في مدينة برشلونة الإسبانية فتح تحقيق حول شبهة تورط شركة الشحن الدنماركية ميرسك بشحن أسلحة إلى إسرائيل، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين.

المساعدات الأمريكية لإسرائيل

وفي وقت سابق أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبدى رغبته في التخلي التدريجي عن المساعدات الأمريكية العسكرية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أدلى بتصريحاته خلال جلسة صاخبة للجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست قال فيها: "نحصل على نحو 4 مليارات دولار سنويًا لشراء السلاح، أعتقد أننا سنتجه إلى الاستغناء عنها كما فعلنا مع المساعدات الاقتصادية".

ولم يوضح نتنياهو أو الصحيفة الإسرائيلية الدافع وراء رغبته تلك، إلا أن تصريحه المزعوم يأتي في وقت تتسم فيه العلاقة بين ترامب ونتنياهو بالتوتر وسط تقارير عن قطع الرئيس الأمريكي اتصاله بالأخير بسبب شكوكه بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يتلاعب به.

تجنيد الحريديم

وفيما يخص ملف تجنيد الحريديم، وعد نتنياهو بقانون جديد يمر فقط عبر اللجنة، زاعما أن القانون سيوصل إلى تجنيد 10 آلاف و500 خلال عامين.

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