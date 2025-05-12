زعيم المعارضة الإسرائيلية عن تواصل حماس مع واشنطن: فشل كبير لحكومة نتنياهو

غزة، علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الإثنين، على الإفراج المتوقع عن المختطف عيدان ألكسندر، واعتبر ذلك بمثابة الفشل المخزي لحكومة نتنياهو لأنه جاء نتيجة للاتصالات بين حماس وواشنطن.

لابيد يعلق على تواصل حماس مع واشنطن



وقال لابيد ”: "هذا الإفراج مرحب به طبعا ومثير، لكن يجب ألا نتوقف عند هذا الحد. يجب أن تتم صفقة رهائن شاملة تعيد جميع المختطفين إلى ديارهم. الوقت لا يعمل لصالحنا"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأشار زعيم المعارضة إلى أن التقارير التي تتحدث عن اتصالات مباشرة بين حماس والولايات المتحدة، هي في الواقع فشل دبلوماسي مخزٍ للحكومة الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو.

وأضاف لابيد: "المختطفون ملكنا، ومسئولية عودتهم تقع على عاتق الحكومة. قلوبنا مع عائلاتهم".

حماس تعلن التواصل مع الإدارة الأمريكية للإفراج عن "عيدان ألكسندر"

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.



وأضافت حماس: "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة"

إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

وتابعت حماس: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.. ونؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب".

إدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة

واستكملت: "نثمن جهود الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الشقيقتين وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية، ومستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة".

واختتمت حماس: "مستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة".

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